Elections régionales en Nouvelle-Aquitaine : Geneviève Darrieussecq officiellement tête de liste LREM-Modem

En octobre dernier, sur France Bleu Gascogne, Geneviève Darrieussecq avait expliqué qu'elle travaillait sur le sujet des régionales, à la demande du Premier ministre. Six mois plus tard et trois jours après l'intervention de Jean Castex au sujet du maintien des élections régionales en juin prochain, l'ancienne maire de Mont-de-Marsan (Landes) et ancienne conseillère régionale d’Aquitaine, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants annoncera officiellement ce vendredi sa candidature aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Elle conduira la liste LREM/Modem.

Geneviève Darrieussecq annoncera sa candidature à l'occasion d'une conférence de presse qui se tiendra en visioconférence ce vendredi à 15h.