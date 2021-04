Élections régionales en Nouvelle-Aquitaine : "Oui, je repars", le socialiste Alain Rousset lance sa campagne

"Oui je repars. Enfin, si les habitantes et les habitants de Nouvelle-Aquitaine veulent bien me faire de nouveau confiance." Ce mardi, Alain Rousset a brisé un secret de polichinelle et a présenté officiellement sa candidature pour les élections régionales pour le scrutin prévu en juin prochain. L'actuel président du conseil régional a structuré son annonce en répondant à trois question : un bilan de la fusion, la nouvelle grande région, ses projets pour les prochaines années, et sa motivation.

Alain Rousset a d'abord fait le bilan de la fusion de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes, il y a cinq ans. "J'étais plutôt pour approfondir la décentralisation qu’élargir. Je n’étais pas pour ces grandes régions. Est-ce que c’est un succès, pour le Poitou Charentes, le Pays basque… ? La réponse est oui", affirme-t-il. Le président a cité plusieurs exemples : le sauvetage du lycée de Felletin, le camp militaire de La Courtine, en Creuse, qui selon lui, aurait fermé sans la région, et serait remontée dans le Nord, le projet du Ferrocampus dans les friches SNCF de Saintes, le redressement des finances de Poitou-Charentes et la reconstruction du tissu ferroviaire.

Un programme axé autour de la lutte contre le réchauffement climatique

"Deuxième question : est-ce qu’on a des projets dans la seringue ? La réponse est mille fois oui." a poursuivi Alain Rousset, rappelant son "objectif 2030", l'idée de basculer tous les projets de la région en intégrant la lutte contre le réchauffement climatique. Citant des priorités comme l'accompagnement des aînés pour rester le plus possible à domicile, ou encore la lutte contre le cancer avec la création du cancéropole (trois établissements travaillant ensemble), il a fustigé une certaine tendance des élus au "saupoudrage". "Ce n'est ni mon éthique, ni ma stratégie", a-t-il rappelé. "On a 2300 km de lignes ferroviaires à regénérer", insistant sur la priorité du ferroviaire, de la LGV vers le Sud, et du ferroutage. "Peut on accepter, en étant écologiste, qu’il y ait 10.000 camions qui pollue chaque jour notre région ?" L'actuel président a souligné qu'un seul projet routier était essentiel à ses yeux : la liaison autoroutière entre Limoges et Poitiers.