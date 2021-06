Elections régionales en Nouvelle-Aquitaine : retrouvez le débat organisé par France Bleu Pays Basque

Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin prochains. À cette occasion, France Bleu Pays Basque et Sud Ouest vous proposent un débat autour des enjeux du scrutin au Pays basque. Vous pouvez écouter le débat sur France Bleu Pays Basque dans notre émission Herriko Plaza et vous retrouverez l'essentiel des échanges entre Maider Arosteguy (Les Républicains), Sophie Bussière (Europe Ecologie Les Verts), Sandrine Derville (Parti socialiste), Laurence Farreng (Modem-LREM) et François Verrière (Rassemblement national) ci-dessous. Les trois candidats sont interrogés par Yves Tusseau, pour France Bleu, et Thomas Villepreux, pour Sud Ouest.

Le débat (première partie)

A ECOUTER - Le débat des élections régionales vues du Pays Basque (partie 1)

Le débat (seconde partie)

A ECOUTER - Le débat des élections régionales vues du Pays Basque (partie 2)

La réaction des invités aux sondages parus cette semaine

Un sondage de l'institut Ipsos / Sopra Stéria de France Bleu et France 3 publié ce mercredi 9 juin donnait le Rassemblement national en tête des intentions de vote au premier tour. Publié le lendemain, jeudi, un sondage Ifop pour Sud Ouest donnait le sortant socialiste Alain Rousset en tête.

Sandrine Derville : Ce ne sont que des sondages pour nous. L'important, c'est de continuer la campagne de façon sereine. Je pense que ce sera peut être le seul sujet sur lequel on se rejoindra aujourd'hui toutes et tous. L'enjeu est celui de la mobilisation parce que dans le dernier sondage paru notamment, on fait état d'une participation à 44%.

François Verrière : On a une grosse dynamique qui est de notre côté. C'est vrai que ça fait 23 ans que le socialisme est à la tête de la région. Je pense que les Néo-aquitains ont compris qu'il fallait une alternance avec un programme cohérent, fort, qui est de notre côté, je pense.

Laurence Farreng : L'enjeu de ce scrutin, c'est l'alternance. Ce sondage nous conforte dans la place qu'on occupe pour l'incarner, dans les valeurs républicaines et démocrates qui nous sont propres. Donc, pour nous, il conforte cette place autour de Geneviève Darrieussecq et de toute une équipe par rapport à un pouvoir qui est trop incarné, trop centralisé et par rapport auquel nous nous posons réellement en alternative.

Maider Arosteguy : Nicolas Florian, qui est notre tête de liste, était annoncé largement gagnant à dix points pour l'élection municipale à Bordeaux il y a un an. Il a fait l'union avec LREM et l'union a fait le flop. Moi-même, à Biarritz, j'étais à 20 points derrière la majorité au niveau des municipales donc impossible de gagner. Et au final, on a vu le résultat. Nicolas Florian a perdu et j'ai gagné. Les sondages aujourd'hui ne sont pas notre boussole. Nous sommes sur le terrain tous les jours. Nous faisons une vraie campagne de terrain et je pense que c'est ça qu'attendent les électeurs de pouvoir rencontrer leurs candidats, de comprendre comment ils fonctionnent et de connaître leurs valeurs et leurs projets.

Sophie Bussière : Ce n'est qu'un sondage. Il reste encore une semaine et quelques jours. Et puis, dans la période actuelle, il m'apparaît difficile de voir la situation et l'enjeu véritable, c'est la mobilisation, puisqu'il y a un fort taux d'abstention qui est annoncé. Donc, nous appelons les électrices et les électeurs à se mobiliser pour le sursaut écologique et social en Nouvelle-Aquitaine.

La LGV Bordeaux-frontière, oui ou non ?

Laurence Farreng: La LGV, oui, mais jusqu'à Dax. C'est un projet qui est porté par Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, et par l'Etat, donc nous sommes pour la LGV puisqu'elle est prévue sur l'axe Bordeaux-Toulouse. Ce projet va être relancé et nous voulons en bénéficier jusqu'à Dax après le mailler avec un réseau de transport rapide type RER pour desservir notre département. Pour le Pays basque, pour des raisons d'aménagement du territoire, de densité, d'écologie, ce n'est peut-être pas souhaitable.

Sophie Bussière: Non, c'est toujours non de façon constante pour nous. D'ailleurs, j'ai été particulièrement choquée de l'annonce du Premier ministre En marche fin avril, qui annonce plus de quatre milliards d'euros en pleine pandémie, avec la situation sociale que nous connaissons, pour la Bordeaux-Toulouse. Ça a excité les esprits ici puisque maintenant, on a même certains qui lance un SOS à l'Etat pour financer la LGV Bordeaux-Pays basque. Ce serait une catastrophe. C'est vraiment une régression. Le projet du siècle passé, une catastrophe écologique, économique et financière. Il y a aussi une urgence écologique. Les scientifiques, il faut les écouter. Il faut vraiment changer les politiques publiques. Il faut rénover les lignes actuelles. On peut gagner quelques minutes, mais arrêtons de sacrifier les terres agricoles. Arrêtons de sacrifier la biodiversité et d'atteindre le climat.

Maider Arosteguy: Nous sommes sur un des territoires les plus enclavés en France. Ça fait des années qu'Alain Rousset aurait dû et a déclaré son intention, sa volonté de mettre la LGV. Il a été freiné par les Verts et on voit que ça ne va pas s'arranger s'il y a une alliance au deuxième tour. Nous sommes bien évidemment favorables à désenclaver la région, à travers notamment la mise en place de la LGV jusqu'à Dax, une rénovation des voies, en tout cas jusqu'à Bayonne. En raison des coûts, on sait qu'aujourd'hui, ces sommes-là ne sont pas mobilisables, en tout cas sur la prochaine mandature. Et on voit bien que les habitants du Pays basque sont contre le passage de la LGV. Il faudrait donc faire des tunnels, ce qui, évidemment, conduirait à des sommes qui seraient absolument colossales.

François Verrière: C'est non. Nous avons déjà des lignes existantes. Nous serions plutôt pour faire de la rénovation et de l'entretien de lignes existantes avec des réseaux TER. Bordeaux-Dax, plutôt pas non plus. S'il y a déjà des études qui ont été engagées par rapport à ça, pour faire du Bordeaux-Toulouse, ces deux grandes métropoles, il n'a aucun problème mais c'est vrai que la Bordeaux-Dax, c'est un peu trop, je pense. (NDLR, François Verrière est ensuite revenu sur ses déclarations alors qu'une invitée lui rappelait que la tête de liste régionale du RN, Edwige Diaz, se dit favorable à une LGV Bordeaux-frontière).

Sandrine Derville: Sur Bordeaux-Dax, la nouvelle voie est indispensable, tout simplement pour désengorger le goulet d'étranglement qu'on a au sud de Bordeaux. Sur le tronçon, Bordeaux-Facture, aujourd'hui, on ne peut pas rajouter un seul train. Bordeaux-Dax, c'est indispensable, ne serait-ce que si on veut rajouter des RER métropolitains. Et ensuite sur le tronçon Dax-Bayonne que vous évoquez également. La priorité, c'est le développement des trains du quotidien sur lequel on est déjà engagé, et notamment la structuration du RER basque et le prolongement des dessertes jusqu'à Saint-Sébastien. A terme, à long terme, à horizon 2040, la question d'une nouvelle voie se posera peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'on doit anticiper et commencer à geler le foncier pour ne pas en 2040, en 2050, qu'on nous reproche de ne pas avoir anticipé.

