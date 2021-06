Élections régionales en Nouvelle-Aquitaine : "une grande satisfaction" pour Nicolas Florian (LR) qui finit 3e

Nicolas Florian termine finalement troisième des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, ce dimanche soir. Il réalise près d'un tiers du score (14,19%) du président socialiste Alain Rousset (39,51%) et devance de peu l'écologiste Nicolas Thierry, et la ministre LREM Geneviève Darrieussecq.

Nicolas Florian termine troisième des régionales en Nouvelle-Aquitaine et réalise un score (14,19%) deux fois moins élevé que lors du scrutin de 2015 où la droite avait fait 34,06%. Mais c'est "une grande satisfaction" pour la tête de liste LR. L'ancien maire de Bordeaux reste aux coudes à coudes avec l'écologiste Nicolas Thierry (EELV) qui réalise, lui aussi, 14,19% mais qu'il devance de 90 petites voix. Il distance cependant la ministre (LREM) Geneviève Darrieussecq qui termine dernière de cette quinquangulaire avec 13,02%. Pour Nicolas Florian, "la République en marche sort sinistrée de ce scrutin, malgré le déploiement de moyens et de communication. Je rappelle que l'on a eu la visite de l'ancien Premier ministre, de l'actuel, du ministre de l'Intérieur, du porte-parole et j'en passe. Résultats des courses : ils sont largement battus comme partout en France". Le détail des résultats est ici.

Nicolas Florian (LR) devance Nicolas Thierry (EELV) de 90 voix ! Le premier a reçu 214 858 bulletins contre 214 768 pour le second

Après avoir présenté ses félicitations à Alain Rousset, le président (PS) qui rempile, Nicolas Florian affirme son souhait de pouvoir "travailler de manière constructive avec lui". Comme Edwige Diaz se présente comme la principale force d'opposition à l'échelle régionale, Nicolas Florian dit être la force d'opposition à Bordeaux, fort de son score dans les bureaux bordelais. "Je me félicite que le RN ait reculé. J'ai l'habitude de dire que l'idée n'est pas de faire barrage au Rassemblement national mais de le combattre", se targue le maire déchu de Bordeaux. Il ajoute : "Il faut regarder la carte de France. En région PACA, par exemple, Thierry Mariani est relégué derrière Renaud Muselier. L'important, en 2022, c'est l'élection présidentielle."

La tête de liste LR doit aussi céder quelques sièges dans l'hémicycle régional. Les Républicains passent de 25 sièges à 19 sièges en Nouvelle-Aquitaine pour les sept ans à venir. "J'aurais préféré être majoritaire mais il y a un minimum de lucidité à avoir. Qui aurait pu, il y a quelques mois, penser que je prenne la place d'Alain Rousset ? Ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir un groupe qui soit force d'opposition mais aussi force de proposition."