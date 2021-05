Régionales en Occitanie : François Hollande met en garde contre "la menace de l'extrême droite"

Ponctuel, François Hollande est arrivé ce matin au lycée Berthelot de Toulouse pour une conférence avec les lycéens. Interrogé sur l'enjeu des élections régionales en Occitanie, l'ancien président de la République a bien évidemment apporté son soutien à la socialiste Carole Delga. Il s'est félicité du soutien de José Bové à la liste de la présidente te sortante : "C'est bien qu'elle ait réussi à avoir les personnalités écologistes historiques".

François Hollande a expliqué que "l'environnement et la nature doivent être respectés même s'il faut faire de grands travaux d'infrastructure" et d'ajouter "que l'annonce du projet de TGV entre Bordeaux et Toulouse est très important".

L'ancien chef de l'État a également insisté sur l'importance du vote aux élections des 20 et 27 juin : "Dans cette grande région, il y a toujours une menace de l'extrême droite (...) et les électeurs doivent être mobilisés".