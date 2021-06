Elections régionales en Occitanie : "Nous sommes les seuls à pouvoir battre Carole Delga". Julien Sanchez, RN

Julien Sanchez, le maire de Beaucaire et porte-parole du Rassemblement national menait la liste RN dans le Gard pour les élections régionales. Une liste arrivée en seconde position derrière celle de la présidente socialiste sortante, Carole Delga. "Nous sommes deuxième avec 24% et la droite n'a que 12% . C'est un échec, c'est un bide. Nous, nous sommes deuxième et le seul à pouvoir battre Carole Delga, c'est Jean-Paul Garraud." Julien Sanchez en appelle aux électeurs LR pour le second tour. "S'ils votent pour Aurélien Pradié qui a fait 12%, il fera 12%, s'ils votent pour Jean-Paul Garraud qui a fait 24 %, Jean-Paul Garraud fera 36% et même plus avec nos abstentionnistes qui vont se mobiliser. Après, c'est aux électeurs de choisir, s'ils veulent la gauche pendant sept ans, pas de problème, c'est à eux de voir. On n'a pas à se réjouir de l'abstention, c'est la grande gagnante de ce scrutin. Il faut s'interroger sur les raisons. _Je crois que les gens en ont ras le bol de la politique, ils en ont marre d'un an de confinement. Ils considèrent que la politique, c'est chiant_. Il y a des gens qui vont être élus pour sept ans dimanche prochain. Il vaut mieux choisir que subir."

