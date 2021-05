VIDÉO - Élections régionales en PACA : "Il n'y a pas de fusion de liste" martèle Renaud Muselier

Après le retrait de la liste LREM à son profit pour les élections régionales et la polémique qui a suivi dans les rangs de LR, le président sortant de la région PACA a indiqué ce lundi à Nice que sa liste "sera d'abord celle de la majorité régionale actuelle" et qu'aucun(e) ministre n'y figurera.

"Notre objectif est de faire gagner la région. Je veux tout faire pour éviter qu'elle tombe aux mains d'un parti extrémiste ou sectaire", a déclaré Renaud Muselier lors d’une conférence de presse improvisée à Nice avec Christian Estrosi, maire de la capitale azuréenne. "Que les choses soient bien claires", a martelé le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : "cette liste sera d'abord celle de la majorité régionale actuelle, dont chacun reconnait le bilan".

"Il n'y a pas d'accord d'appareil. Il n'y a pas de fusion de liste. (...) Je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux."

Renaud Muselier a évoqué devant la presse des "rumeurs sur la composition des listes", affirmant qu'il donnerait "la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux", excluant "les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens". Ce qui implique que la secrétaire d'État aux personnes handicapées Sophie Cluzel, qui devait mener la liste LREM en PACA, devra quitter le gouvernement si elle veut rejoindre la liste Muselier.

Après l'annonce dimanche par Jean Castex du ralliement de la liste LREM à la liste LR en PACA, Renaud Muselier a été vivement critiqué par son propre camp, d'Eric Ciotti à Valérie Boyer. "Personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité à l'égard de ma famille politique", a plaidé M. Muselier, rappelant que "le gaullisme, c'est le dépassement des clivages au profit des intérêts du pays" et fustigeant également des "déclarations sans nuances qui parlent plus de la présidentielle et des législatives que des intérêts des cinq millions d'habitants de la région".

"Je n’ai jamais demandé l’investiture LR" mais "le soutien de ma famille politique."

Privé par Les Républicains de l'investiture pour les régionales, Renaud Muselier assure qu'il n'a "jamais demandé" cette investiture, mais "le soutien" de son parti, qui doit tenir ce mardi matin un comité stratégique largement consacré à la question de l'éventuelle présentation d'une autre liste LR face à celle du président sortant de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le soir un comité national d'investiture. Deux réunions parisiennes en présence du premier concerné et de Christian Estrosi d'un côté, de Christian Jacob et d’Eric Ciotti de l'autre. L'ambiance risque d'être lourde.