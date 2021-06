Elections régionales en Pays de la Loire : Christelle Morancais (LR) dénonce ceux "qui découvrent la région"

Christelle Morançais, la présidente LR des Pays de la Loire, cheffe de file de la liste de la droite et du centre aux élections régionales, s'en est prise ce mercredi aux candidats "qui découvrent la région". Interrogée ce mercredi matin sur France Bleu Loire Océan sur la question de l'ouverture de nouvelles lignes de TER, la tête de liste a rétorqué que sa priorité depuis trois ans a été de sauver des lignes.

"Il ne faut pas découvrir la région uniquement pendant les élections régionales. Moi, ça fait trois ans que je sillonne l'ensemble de la région et que j'agis. On a sauvé la ligne Clisson-Cholet. On a sauvé la ligne Retiers-Châteaubriant. On a sauvé la ligne Alençon-Le Mans. Ces lignes là, si la Région n'était pas intervenue, elles étaient vouées à disparaître. C'est ça, l'action de la Région", dit la tête de liste de la droite et centre.