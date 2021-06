Elections régionales en Pays de la Loire : François de Rugy dément négocier avec Christelle Morançais (LR)

François de Rugy, tête de la liste "La Région de tous les progrès" aux élections régionales, soutenue par LREM dément toute négociation avec Christelle Morançais, tête de liste "Les républicains" en vue du second tour les élections régionales dans les Pays de la Loire. Interrogé mardi matin sur France Bleu Loire Océan, à la question "Y a t'il des négociations en cours ?" François de Rugy répond "Non". Pourtant, le week-end dernier, Edouard Philippe, l'ancien premier ministre (LREM) prenait un café avec Christelle Morançais. "Edouard Philippe me soutient. Il a rencontré Christelle Morancais mais la seul liste qu'il soutient, c'est celle que je conduis.