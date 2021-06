François de Rugy a eu Emmanuel Macron au téléphone lundi matin. Le Président de la république ne lui a pas demandé de retirer sa liste au second tour.

Elections régionales en Pays de la Loire : François de Rugy et Emmanuel Macron se sont parlés

François de Rugy a eu au téléphone le Président de la République lundi, au lendemain du premier tour les élections régionales dans les Pays de la Loire. François de Rugy, à la tête d'une liste de la majorité présidentielle, était arrivé en cinquième position avec 12% des suffrages. Sur la question de son maintien au second tour, François de Rugy explique ce mercredi : "J'avais déjà annoncé ma décision dès dimanche soir quand je l'ai eu au téléphone et il ne m'a absolument pas invité à changer de position".

François de Rugy avait annoncé dimanche soir qu'il maintiendrait sa liste au second tour. Des voix à droite et au centre, Christian Jacob (LR) et Jean Arthuis (LREM), lui avaient demandé de se retirer.