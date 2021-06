Élections régionales en Pays de la Loire : large victoire de Christelle Morançais face à une gauche unie

Propulsée présidente de la région Pays de la Loire en 2017 pour succéder à Bruno Retailleau, Christelle Morançais obtient ce dimanche soir une belle victoire au second tour des élections régionales. La candidate LR fait même mieux que le sénateur vendéen en 2015. Selon nos estimations, la Sarthoise recueille plus de 46% des voix, devançant largement l'écologiste Matthieu Orphelin, dont la liste avait fusionné avec celle du socialiste Guillaume Garot à l'issue du premier tour.

Le candidat du Rassemblement national arrive en troisième position, devant François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle.

"J'ai mené une campagne de sincérité, avec beaucoup de détermination et aussi d'humilité. L'humilité c'est ce qui doit animer l'ensemble des politiques, a déclaré Christelle Morançais au Conseil régional, juste après l'annonce des résultats. Cette campagne fut difficile, j'ai été face à une gauche rassemblée, dure, une gauche de la décroissance qui a aussi perdu sa boussole. La droite, quand elle est unie, rassemblée, elle gagne. Cette droite ne doit pas se rétrécir mais s'ouvrir, se rassembler".

Cette victoire me donne encore plus d'énergie pour me battre pour notre belle région. - Christelle Morançais