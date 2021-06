Élections régionales en Pays de la Loire : le mode d'emploi du scrutin

Les élections régionales se déroulent les 20 et 27 juin prochains. Avant le premier tour prévu ce dimanche, France Bleu fait le point sur le mode d'emploi du scrutin en Pays de la Loire.

Les élections régionales se déroulent les 20 et 27 juin 2021.

Ce dimanche 20 juin a lieu le premier tour des élections régionales et départementales en France. En Pays de la Loire, plus de 2,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux. Mais qui peut voter ? Quelles sont les têtes de liste ? Comment s'organise le scrutin ? France Bleu fait le point.

Qui élit-on ?

En Pays de la Loire, les électeurs sont invités à désigner 93 conseillers régionaux, déterminé en fonction de la population de chaque département. Une fois élue, l'assemblée régionale élit un président du conseil régional. Les vice-présidents et les membres de la commission permanente de la région sont aussi désignés dans la semaine suivant le scrutin. En vertu de la règle du non-cumul des mandats, un président de conseil régional ne peut pas occuper une fonction de parlementaire (député, sénateur, député européen) ou une autre fonction exécutive locale.

Chacune des régions est administrée par :

le conseil régional ;

; le président du conseil régional auquel a été transférée la fonction exécutive par la loi du 2 mars 1982 ;

auquel a été transférée la fonction exécutive par la loi du 2 mars 1982 ; le conseil économique, social et environnemental régional, organe non élu et aux attributions consultatives.

à lire aussi Élections régionales : quelles sont les compétences de la région Pays de la Loire ?

Quelle est la durée du mandat d’un conseiller régional ?

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. La loi du 22 février 2022 porte la durée du mandat des conseillers qui seront élus en 2021 à 6 ans et 9 mois en raison d'un calendrier électoral chargé en 2027. La fin du mandat, d'abord envisagée en décembre 2027, a été fixée à mars 2028.

Quel est le mode de scrutin ?

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%), elle décroche le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Si aucune liste n'obtient cette majorité absolue, un second tour est organisé. Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

Au second tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. La liste arrivée en tête reçoit donc le plus grand nombre de sièges qu’elle ajoute à ceux obtenus par la prime majoritaire. Elle est ainsi quasiment assurée de détenir la majorité au sein du conseil régional.

Qui peut voter ?

Pour pouvoir voter aux régionales, il faut remplir plusieurs critères :

avoir la nationalité française ;

être âgé de 18 ans ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

être inscrit sur une une liste électorale.

Quels sont les horaires des bureaux de vote ?

En Pays de la Loire, les bureaux de vote ouvrent de 8h à 18h. Mais quatre villes de Loire-Atlantique ont des horaires élargis. A Rezé, Saint-Herblain et Orvault, vous avez jusqu'à 19h pour glisser votre bulletin dans l'urne. C'est même jusqu'à 20h à Nantes.

Quel protocole sanitaire ?

En raison de l'épidémie de coronavirus, un protocole sanitaire strict est mis en place pour les 20 et 27 juin. À l'intérieur du bureau de vote, il faut respecter un espace d'1,5 mètre entre chaque électeur. Trois électeurs maximum peuvent se trouver en même temps dans le bureau, six s'il y a deux bureaux dans la même pièce (l'un consacré aux départementales, l'autre aux régionales). Et il sera interdit de se croiser.

Le port du masque est évidemment obligatoire. Comme lors des élections municipales, les isoloirs doivent être ouverts vers le mur, si possible, pour éviter d'avoir à toucher les rideaux.

Vous êtes invités à venir avec votre propre stylo pour émarger. Il est également recommandé que l'entrée et la sortie soient distinctes.

Élections régionales et départementales : le protocole sanitaire dans les bureaux de vote © Visactu

En Loire-Atlantique, la préfecture indique que 7.240 litres de gel hydroalcoolique et plus d'1,2 million de masques sont distribués pour ces élections. En Mayenne, ce seront 1.920 litres de gel hydroalcoolique et 351.000 masques qui sont mis à disposition.

Qui sont les têtes de liste en Pays de la Loire ?

Huit candidats ont été désignés têtes de liste dans notre région :

Matthieu Orphelin : L'écologie ensemble, solidaire et citoyenne

: L'écologie ensemble, solidaire et citoyenne Eddy Le Beller : Lutte Ouvrière -Faire entendre le camp des travailleurs

: Lutte Ouvrière -Faire entendre le camp des travailleurs Linda Rigaudeau : Un nôtre monde Pays de la Loire

: Un nôtre monde Pays de la Loire François de Rugy : La région de tous les progrès

: La région de tous les progrès Christelle Morançais : Union de la droite et du centre

: Union de la droite et du centre Cécile Bayle de Jessé : Debout les Pays de la Loire - liste d'union

: Debout les Pays de la Loire - liste d'union Guillaume Garot : Printemps des Pays de la Loire

: Printemps des Pays de la Loire Hervé Juvin : Pour une région qui vous protège - Liste soutenue par le Rassemblement national

à lire aussi Élections régionales en Pays de la Loire : qui sont les têtes de liste ?

Quelle participation en 2010 et 2015 ?

L'abstention est une des grandes inconnues de ce scrutin. En 2010, 48,23% des électeurs des Pays de la Loire s'étaient exprimés au premier tour des régionales, ils étaient 51,78% au second tour.

Lors des dernières élections régionales en 2015, le taux de participation était de 49,97% au premier tour, et de 57,25% la semaine d'après. C'est en Mayenne que l'on s'était le moins déplacé il y a six ans : seuls 55,46% des électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au second tour, contre plus de 58% en Vendée.