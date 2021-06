Élections régionales en Pays de la Loire : Matthieu Orphelin et Guillaume Garot font alliance pour le 2nd tour

Placés en deuxième et troisième position derrière Christelle Morançais (LR) au premier tour des élections régionales, l'écologiste Matthieu Orphelin et le socialiste Guillaume Garot ont annoncé ce dimanche soir leur alliance pour le second tour.