Élections régionales en Pays de la Loire : La France Insoumise rejoint Matthieu Orphelin

Les chefs de file de La France Insoumise Matthias Tavel et Sandrine Bataille (à gauche et au milieu) rejoignent Matthieu Orphelin (à droite) pour les régionales de juin prochain

"Le grand rassemblement est fait !", se félicite Matthieu Orphelin ce vendredi 16 avril. L'ancien député macroniste et La France Insoumise partent en campagne commune pour les régionales des 20 et 27 juin prochains. Ils ont annoncé la fusion de leurs listes à Nantes. Les chefs de file LFI rejoignent en fait l'Appel pour une Région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire lancé par le député du Maine-et-Loire et déjà soutenu par Europe Ecologie les Verts et Génération.s, mais sans le Parti socialiste mené par Guillaume Garot.

"Le dialogue et la convergence possibles"

Un rassemblement autour de l'écologie et de la justice sociale, assurent les nouveaux colistiers, "Que ce soit sur la conditionnalité des aides aux entreprises, explique Sandrine Bataille, l'une des têtes de liste insoumises. Que ce soit le refus des grands projets inutiles, le refus de l'implantation d'Amazon ou le soutien aux petites lignes ferroviaires".

Mais est-ce que les électeurs insoumis auront envie de voter pour l'ancien député LREM Matthieu Orphelin ? L'eau a coulé sous les ponts depuis 2017, selon Matthias Tavel, le chef de file des Insoumis. "Le parcours de Matthieu Orphelin et les actes qu'il a posés le placent dans l'opposition à ce gouvernement. Il a voté contre la confiance au gouvernement, contre le budget, contre la loi séparatisme, contre la loi sécurité globale. Il dit que dans cette région il n'y aura pas d'accord avec La République en Marche ni au premier ni au deuxième tour [...]. Ça rend le dialogue et la convergence possibles".