Régionales en Pays de la Loire : Morançais face à l'alliance Orphelin-Garot au second tour

Christelle Morançais, présidente sortante LR de la région Pays de la Loire, est arrivée en tête au premier tour des élections régionales ce dimanche. Elle devance les candidats de gauche, Matthieu Orphelin (EELV-LFI), et Guillaume Garot (PS-PCF) qui feront liste commune pour le second tour et pour tenter de faire basculer la région à gauche. Elle aura aussi face à elle le Rassemblement national et François de Rugy pour LREM qui a décidé de se maintenir malgré son arrivée en cinquième position.

à lire aussi EN DIRECT - Élections régionales en Pays de la Loire : Christelle Morançais en tête au premier tour

Fusion confirmée entre les listes de Matthieu Orphelin et Guillaume Garot

Christelle Morançais a le sourire au soir de ce premier tour. Elle arrive en tête avec une avance plus confortable que ce que laissait imaginer le dernier sondage Sopra-Steria pour nos confrères de France 3 Pays de la Loire. À 21h, avec des résultats partiels, elle était créditée de 36,23% des suffrages, devant, au coude à coude, les listes de gauche de Matthieu Orphelin (16,38%) et Guillaume Garot (14,45%). Deux listes qui vont fusionner pour le second tour, comme les deux candidats l'avaient déjà annoncé de longue date.

"Ensemble, nous allons gagner les Pays de la Loire", clame ce dimanche soir l'écologiste Matthieu Orphelin devant ses militants, avant de saluer "la campagne dynamique et pleine d'idées" de Guillaume Garot. Dès ce lundi, les équipes des deux hommes n'en formeront plus qu'une dans l'espoir de remporter, dimanche prochaine "la bataille du climat, de la justice sociale et du développement durable", poursuit Matthieu Orphelin qui s'enorgueillit de faire le meilleur score de France pour une liste écologiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Guillaume Garot confirme cette alliance : "Nous avons des projets proches et la volonté commune de travailler ensemble". Le socialiste souligne que Christelle Morançais réalise l'un des scores les plus faibles, au niveau national, pour une présidente sortante de droite.

Pas d'alliance entre Christelle Morançais et François de Rugy

Leur alliance permettra-t-elle de faire basculer la région ? En tous cas, en face, Christelle Morançais a décidé de continuer son cavalier seul pour le second tour. Elle balaye toute alliance avec François de Rugy, arrivé en une cinquième position décevante pour lui avec 11,61%. "Ma liste pour le second tour sera la même que pour le premier tour", annonce la présidente sortante. "Je suis très émue et je me dois de respecter le choix des électeurs".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

François de Rugy se maintient pour "tempérer les excès"

L'alliance qui avait été évoquée à plusieurs reprises avec François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, n'aura donc pas lieu. Et pas question de se désister pour le candidat LREM, malgré son faible score de 11,61% estimés. C'est pour lui une "grosse déception", aussi bien au niveau local que national, qu'il explique par la jeunesse de son mouvement. Pour lui, en Pays de la Loire comme au niveau national, "la droite bénéficie de la prime au sortant" et, dans notre région, il y aura au second tour "une gauche divisée sur les idées mais unie dans la conquête électorale".

Son maintient au second tour sera en tous cas l'une des clefs du scrutin de dimanche prochain. Coûtera-t-il la victoire à Christielle Morançais et profitera-t-il à l'alliance Orphelin-Garot ? En tous cas, voilà comment il explique son choix de se maintenir : "pour tempérer les excès de la majorité, quelle qu'elle soit."

Une quadrangulaire avec le RN

Face à elle, en plus de l'alliance Orphelin-Garot et de François de Rugy, elle aura le candidat du Rassemblement national, Hervé Juvin, qui se maintient avec ses 14,52% estimés, bien en dessous du score du RN en 2015 (21,35%) qu'il espérait pourtant dépasser. "Je ne me réjouis pas du score qui m’est attribué mais je pense que le vrai problème de la soirée que nous vivons, c’est le recul de la démocratie et le recul du besoin d’aller voter ressenti par les citoyens."

Abstention record

Parce qu'au-delà de ces résultats, ce qui est effectivement à retenir de ce premier tour des élections régionales en Pays de la Loire, c'est l'énorme abstention. Avec 69,8% des électeurs qui ne sont pas allés voter selon les estimations d'Ispsos-Sopra steria, les Pays de la Loire sont la deuxième région de France derrière le Grand-Est où l'abstention est la plus forte.