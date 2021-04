Élections régionales en Pays de la Loire : qui sont les têtes de liste ?

Qui sera élu à la tête du Conseil régional des Pays de la Loire en juin prochain ? Repoussées en raison de l'épidémie de coronavirus, les élections devraient se tenir les 20 et 27 juin 2021 à la demande du gouvernement, qui a été soutenu par un vote de l'Assemblée nationale mardi. Dans notre région, huit candidats sont déjà investis ou pressentis pour être tête de liste de leur parti. La présidente sortante, Christelle Morançais, n'a pas encore annoncé si elle se présentait. France Bleu fait le point.

Les candidats investis

Le printemps des Pays de la Loire : Guillaume Garot

Portrait de Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne © Radio France - Gildas Menguy

Le député de la Mayenne va mener la liste "Le printemps des Pays de la Loire" aux élections régionales, soutenu par une dizaine de partis dont le PS, le PCF, l'Union démocratique bretonne ou encore Nouvelle Donne. Maire de Laval de 2008 à 2012, Guillaume Garot a également été ministre de l'Agroalimentaire pendant deux ans (2012-2014) dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Il est également connu pour son engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et est à l'origine d'une proposition de loi sur le sujet.

Pour ce scrutin, l'élu a pour ambition de "sortir de la crise en ne laissant personne au bord du chemin, tout en engageant une véritable transformation sociale et écologique des Pays de la Loire". Guillaume Garot propose déjà la gratuité des TER pour les jeunes entre 18 et 26 ans, mais aussi un euro par trajet pour les salariés abonnés.

Front national : Hervé Juvin

Hervé Juvin, tête de liste du FN aux élections régionales 2021 en Pays de la Loire. © AFP - Eric Piermont

Non encarté au Rassemblement national, Hervé Juvin conduira bien la liste du parti aux élections régionales. Cet essayiste et homme d'affaires âgé de 65 ans est né dans le Morbihan, et devient député européen en 2019. Il a également créé, fin 2020, le Parti localiste, pour développer des thématiques sur l’écologie, l’identité ou les territoires, en "complément" du RN, traditionnellement plus centralisateur.

Appel pour une Région écologique, citoyenne et solidaire : Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin, candidat aux élections régionales en Pays de la Loire © Maxppp - Maxppp

Matthieu Orphelin a été officiellement désigné tête de liste pour les élections régionales en Pays de la Loire. Député du Maine-et-Loire depuis 2017, il conduira la liste du collectif "Appel pour une Région écologique, citoyenne et solidaire". Ce collectif est soutenu par EELV, Génération écologie, Génération.s, Allons enfants et Ensemble sur nos territoires.

Agé de 48 ans, Matthieu Orphelin a quitté le groupe LREM en 2019, jugeant insuffisante la politique d'Emmanuel Macron en matière d'enjeux climatiques et environnementaux. Natif de Saint-Nazaire, il est ingénieur de formation et docteur en énergétique.

Debout la France : Cécile Bayle de Jessé

Cécile Bayle de Jessé, tête de liste de Debout la France aux élections régionales 2021 en Pays de la Loire. © Maxppp - Vincent Isore

Membre historique du MPF de Philippe de Villiers, Cécile Bayle de Jessé a ensuite rejoint le parti de Nicolas Dupont-Aignan en 2011, et est devenue vice-présidente du mouvement. Cheffe d'entreprise, elle fut conseillère régionale des Pays de la Loire. La Sarthoise a également été conseillère municipale au Mans et à Mamers.

Cécile Bayle de Jessé a déjà été tête de liste pour Debout La France aux élections européennes de 2014, et aux dernières élections régionales, en 2015, dans les Pays de la Loire.

La France insoumise : Matthias Tavel et Sandrine Bataille

Matthias Tavel et Sandrine Bataille, chefs de file de La France insoumise pour les régionales en Pays de la Loire. - LFI

Sandrine Bataille et Matthias Tavel ont été désignés pour mener la campagne de la France insoumise aux élections régionales en Pays de la Loire. Fonctionnaire de l'Etat âgé de 33 ans, Matthias Tavel a été directeur adjoint du cabinet de Jean-Luc Mélenchon et candidat aux législatives en 2017 en Sarthe.

Sandrine Bataille, originaire du Nord et âgée de 50 ans, est arrivée à Nantes il y a quinze ans. Cette commerciale dans le numérique a rejoint LFI en 2017.

Lutte Ouvrière : Eddy Le Beller

Eddy Le Beller, candidat de Lutte Ouvrière aux régionales en Pays de la Loire. - Eddy Le Beller

Eddy Le Beller, technicien construction navale aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, se présente une nouvelle fois aux élections régionales. Déjà candidat en 2015, il a été désigné tête de liste pour le parti Force Ouvrière en Pays de la Loire. Eddy Le Beller s'était également présenté l'an dernier aux municipales à Saint-Nazaire.

Les candidats pressentis

LREM : François de Rugy

Le député de Loire-Atlantique François de Rugy © Maxppp - Franck Castel

Fin 2020, La République en Marche a désigné François de Rugy comme "chef de file". Reste à savoir désormais s'il sera tête de liste du parti aux élections régionales. Ancien adjoint au maire de Nantes, l'élu est désigné président de l'Assemblée nationale de 2017 à 2018.

Il a ensuite occupé le poste de ministre de l'Ecologie pendant quelques mois. Mais fragilisé par les révélations de Mediapart sur ses dépenses fastueuses, François de Rugy a présenté sa démission en juillet 2019. Il est depuis redevenu député de la Loire-Atlantique.

Les Républicains : Christelle Morançais ?

L'actuelle présidente LR des Pays de la Loire, Christelle Morançais © Radio France - Antoine Denéchère

L'actuelle présidente LR de la région Pays de la Loire n'a pas encore annoncé si elle briguait un nouveau mandat. Née en 1975 au Mans, Christelle Morançais prend sa carte à l'UMP en 2002. Dirigeante d'une agence immobilière, elle mène sa première campagne lors des municipales au Mans en 2014 mais échoue face au maire sortant.

En 2015, elle devient la deuxième vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, en charge de l'emploi. Deux ans plus tard, la Sarthoise prend la tête de la région et succède à Bruno Retailleau, rattrapé par la règle du non cumul des mandats. Elle devient ainsi la première femme à exercer cette fonction en Pays de la Loire.