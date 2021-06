Élections régionales et départementales : 12.11% de participation dans les Hauts-de-France à 12 heures

Pour ce second tour des élections régionales et départementales, le taux de participation est de 12.11% dans les Hauts-de-France à midi. D'après les Préfectures, le taux de participation est de 11.58% dans le Nord et de 11.86% dans le Pas-de-Calais.