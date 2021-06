Le taux de participation du premier tour des élections régionales et départementales qui se déroule ce dimanche est de 15,03% à la mi-journée, dans le Loiret. Il est en légère baisse par rapport à 2015.

Elections régionales et départementales : 15,03% de participation dans le Loiret à la mi-journée

Dans le Loiret, peu d'électeurs se sont pour le moment déplacés dans les bureaux de vote pour le premier tour des élections régionales et départementales ce dimanche. A la mi-journée, le taux de participation est de 15,03% : un chiffre en légère baisse par rapport à 2015. A l'époque, le taux de participation s'élevait à 16,12% pour les départementales, 15,44% pour les régionales.

Mieux qu'à l'échelle nationale

Toutefois, les électeurs loirétains ont plus voté que la moyenne nationale, puisque la participation s'élève à 12, 22% à 12h, là aussi en recul par rapport à 2015. Le Loiret est aussi le deuxième département du Centre-Val de Loire où on a le plus voté, juste derrière l'Eure-et-Loir.

A Orléans, à 12h, la participation était de 13,61% contre 20,41% en 2015 pour les élections départementales. Pour les régionales, le taux de participation avoisine les 13,87% contre 18,52% en 2015. Les 66 bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h.

A Montargis, le taux de participation à 11h, s'élève à 13% pour les départementales, 12,5% pour les régionales selon la mairie.

Rappelons qu'il s'agit d'un double scrutin : les électeurs sont appelés à passer deux fois aux urnes. Les chiffres du ministère de l'Intérieur globalisent donc les scrutins départementaux et régionaux.

