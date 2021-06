Élections régionales et départementales : à Rennes, la formation des présidents de bureaux de vote

Près de 400 présidents et secrétaires de bureaux de vote ont été formés à l'Hôtel de ville de Rennes, samedi 19 juin, au bon déroulement des élections régionales et départementales. La moitié d'entre eux s'engagent pour la première fois.

L'hémicycle de l'hôtel de Rennes Métropole affichait complet pour les deux séances de formation de la journée. Près de 400 présidents et secrétaires des bureaux de votes rennais ont été formés à la logistique et au protocole sanitaire à la veille du premier tour des élections régionales et départementales ce dimanche 20 juin.

Pas plus de trois électeurs dans le bureau de vote

La moitié des présidents et secrétaires de bureaux de vote rennais officient pour la première fois, comme Clément, le jeune président d'un bureau de vite du quartier Cleunay. "C'est ma première fois, en plus avec ce type d'organisation, glisse-t-il en référence au double scrutin, régional et départemental. Ça va me servir de référentiel et, au pire, je trouverai ça plus simple la prochaine fois."

Le protocole sanitaire est strict : on ne tamponne par la carte électorale, pas plus de trois électeurs dans le bureau en même temps et maximum 15 personnes lors du dépouillement. Clément craint de ne pas trouver assez de scrutateurs pour le dépouillement. "Lorsque j'ai participé pour la première fois à un dépouillement, c'est parce que quelqu'un m'a donné envie de le faire en m'en parlant. L'idée, c'est d'utiliser cette méthode-là dès le matin, d'en parler aux gens et de leur donner envie de revenir le soir."

Double bureau pour un double scrutin

Le jeune président est vacciné. En théorie, les scrutateurs devraient l'être aussi, au moins testés avant le dépouillement. "C'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas vérifier, et ce n'est pas obligatoire", explique, embêté, le jeune président. S'il y a une file d'attente dehors, les présidents et secrétaires devront s'assurer eux-mêmes que le port du masque est respecté.

Pour ce double scrutin, le nom de bureaux de vote a doublé. "Ce n'est pas anodin en terme de recrutement", explique Marie-Annick Le Thiec, directrice des prestations administratives à la population pour la mairie de Rennes. "La particularité, ce sont les bureaux mutualisés, c'est-à-dire un même président et un même secrétaire sur deux bureaux, celui pour les départementales et celui pour les régionales, ça nous a permis d'optimiser en terme de recrutement."

Un recrutement bénéfique pour les élections présidentielles

Selon la formatrice, cette problématique de recrutement a des conséquences positives pour la logistique des bureaux de votes lors des élections présidentielles en 2022. "On a fait monter des assesseurs en secrétaires, des secrétaires en présidents, ce qui nous a permis de recruter beaucoup de jeunes et de dynamiser la participation citoyenne sur la tenue des bureaux de vote, ce qui est intéressant pour les présidentielles de l'année prochaine."

Les présidents et secrétaires rennais ont rendez-vous samedi 26 juin pour un briefing avant le second tour des élections régionales et départementales. À Rennes, les bureaux de votes ouvrent à 8 heures ce dimanche matin et fermeront leurs portes à 20 heures. Certains bureaux de vote bretons ferment dès 18 heures.