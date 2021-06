Comme partout en France, le Pays Basque manque d'assesseurs par endroits pour les élections de juin 2021. Le contexte sanitaire, la typologie de ce scrutin et la faible mobilisation qu'il suscite expliquent entre autres la difficultés de certaines mairies à recruter des bénévoles.

Elections régionales et départementales : au Pays Basque, on manque aussi d'assesseurs

C'est un casse-tête supplémantaire dans l'organisation des élections régionales et départementales. A un peu plus de deux semaines du premier tour, le 20 juin, beaucoup de communes basques dressent ce constat : il manque des assesseurs. Certaines ont réussi à en trouver tout juste, d'autres cherchent encore.

Les assesseurs, qui siègent aux côtés du président du bureau de vote, sont chargés bénévolement de vérifier notamment l'identité des électeurs, de faire signer la liste d'émargement ou tamponner la carte électorale. Il en faut deux par bureau de vote. Sauf qu'avec cette double élection atypique, leur nombre doit également être multiplié par deux.

"Certaines personnes peuvent être un peu frileuses"

"On est dans la difficulté, il nous manque environ 1/4 des effectifs pour cette double élection, explique Bruno Carrère, le maire d'Ustaritz. Une quarantaine de permanences sont recherchées pour les 16 bureaux de vote dans la commune (8 habituellement). Le Covid joue sur deux aspects, certaines personnes peuvent être un peu frileuses, mais on exige aussi des tests ou vaccinations pour les gens qui tiennent les bureaux, et tout le monde n'est pas enclin ou n'a pas la possibilité de le faire."

Son homologue à Saint-Pée-sur-Nivelle, Dominique Idiart, a lui quasiment réussi à boucler sa liste d'assesseurs. Il lui en manque huit pour le second tour, sur les 72 nécéssaires : "Avec le protocole mis en place, il faut un peu plus de personnes, de telle manière que s'il y a une affluence à une certaine heure, on puisse réguler ça. Le nombre d'électeurs en même temps dans la salle ne doit pas être trop important."

Les mairies appellent les habitants à se mobiliser

A Ustaritz comme dans d'autres communes, le maire lance donc un appel aux habitants, pour participer à la tenue des bureaux de vote. Michel Sarratia, 70 ans, est lui bénévole à chaque fois, et compte mobiliser les troupes jusqu'au dernier moment. "C'est à nous d'aller voir les nouveaux habitants, parce qu'ils n'osent pas trop. Autour de chez moi j'ai trouvé quatre personnes, elles ont accepté, mais d'eux-même ils n'y seraient pas allés."

Comme dans beaucoup de choses, le bénévolat se perd. Il y a une époque aux élections d'Ustaritz, c'était une fierté d'être là ! — Michel Sarratia, assesseur bénévole

A Bayonne, la mairie estime qu'il manque environ 80 personnes sur les 120 assesseurs nécéssaires pour les deux tours. Il est possible de s'inscrire au 05.59.46.60.44. A Anglet, il manque une dizaine d'assesseurs sur un total de 132. Il est possible de candidater au 05.59.58.33.48 ou sur elections@anglet.fr