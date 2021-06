Élections régionales et départementales : ce qu'il faut retenir du premier tour

Que retenir du premier tour des élections régionales et départementales, qui était organisé ce dimanche 20 juin en France ? Le point, avec les dernières estimations de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria.

Une abstention record

Le constat est simple : jamais les Français n'ont autant boudé les urnes. Moins d'un tiers d'entre eux ont voté ce dimanche. Selon les estimations des instituts de sondage, l'abstention atteindrait en effet entre 66,1% et 68,6%, au-dessus des 60% anticipés par les sondeurs. Une estimation qui se rapproche du celui du référendum sur le quinquennat le 24 septembre 2000, le record absolu d'abstention sous la Ve République avec 69,8%. Hors référendum, les pires scrutins, en terme de mobilisation électorale, étaient jusqu'à présent les élections européennes de 2009 (59,37%) et le 2e tour des élections municipales de juin 2020 (58,6%).

Régionales : la poussée du RN contenue, prime aux sortants

Selon les dernières estimations d'Ipsos / Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire, Les Républicains (LR) arrivent en tête avec 28,7% des voix devant le Rassemblement national (19,4%). Viennent ensuite le PS (15,6%), EELV (12,9%) et LREM (10,4%). Deux enseignements sont à retenir pour ce premier tour. La poussée du RN promise par les sondages a d'abord été contenue : le FN était arrivé en tête dans six régions en 2015, il n'est légèrement en tête que dans une région après ce premier tour. Deuxième enseignement : les électeurs ont souvent placé les sortants en tête.

- - -

PACA

Dans la région Paca, l'abstention s'élève à 66,3%. Thierry Mariani (RN) recueille 35,9% des suffrages et devance de peu le candidat LR/UDI/LREM Renaud Muselier (32,5%). La liste de gauche EELV/PS/PCF de Jean-Laurent Felizia obtient 15,9% des suffrages et a annoncé son maintien au deuxième tour. Trois listes peuvent donc se maintenir dans cette région. La liste écologiste de Jean-Marc Governatori obtient 5,4% des suffrages, elle ne peut donc pas se maintenir au second tour mais peut fusionner avec d'autres listes.

Ile-de-France

L'abstention s'élève à 67.5% en Ile-de-France. C'est Valérie Pécresse (Libres/LR/UDI) qui arrive très largement en tête du premier tour avec 34,7% des suffrages. En tout, six listes sont en capacité de se maintenir au deuxième tour. Les listes RN de Jordan Bardella et EELV/Gen.s de Julien Bayou sont à égalité avec 13,6% des voix. La liste LREM/MoDem de Laurent Saint-Martin (11,7%), PS d'Audrey Pulvar (11,3%) et LFI/PCF de Clémentine Autain (10,2%).

Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, l'abstention s'élève à 67%. La liste LR/UDI conduite par Xavier Bertrand arrive largement en tête du premier tour avec 42,1% des suffrages selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria. En tout, trois listes peuvent se maintenir. Le président sortant devance largement la liste RN conduite par Sébastien Chenu qui recueille 24,5% des voix selon cette estimation. La liste d'union de la gauche (PS/EELV/LFI) dirigée par Karima Delli obtient 18,3% des voix et est en capacité de se maintenir. La liste de la majorité présidentielle (LREM/MoDem) de Laurent Pietraszewski obtient 9,1% des suffrages. Laurent Pietraszewski a appelé à voter Xavier Bertrand au second tour.

Auvergne-Rhône-Alpes

L'abstention s'élève à 65,1% en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez (LR/UDI) arrive largement en tête du premier tour avec 42,7% des suffrages. En tout, quatre listes peuvent se maintenir, mais la liste EELV/Gen.s conduite par Fabienne Grebert (14,9%) et la liste de Najat Vallaud-Belkacem (PS/PCF, 11,1%) ont annoncé leur fusion. La liste du RN conduite par Andréa Kotarac recueille 12,7% des voix selon cette estimation. La liste de la majorité présidentielle menée par Bruno Bonnell (LREM/MoDem) créditée de 9,5% et la liste PCF/LDI de Cécile Cukierman (PCF/LFI) de 5,9%, ont obtenu moins de 10% des votes et ne peuvent donc pas se maintenir au second tour. Elles peuvent tout de même fusionner.

Grand Est

C'est dans le Grand Est que le taux d'abstention est le plus fort avec 70,8% d'abstentionnistes. La liste LR/UDI conduite par Jean Rottner arrive en tête du premier tour avec 30,2% des suffrages selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria. En tout, quatre listes sont en capacité de se maintenir. Le président sortant devance largement la liste RN conduite par Laurent Jacobelli qui recueille 20,6% des voix selon cette estimation. La liste EELV/PS/PCD d'Eliane Romain est troisième avec 14,9% des suffrages, juste devant la liste LREM/MoDem de Brigitte Klinkert qui recueille 11,5% des suffrages. Deux listes, celle LFI/Génération.s d'Aurélie Filippetti et la liste Divers droite de Floriant Philippot receuillent respectivement 8,5 et 6,9% des voix, ne peuvent pas se maintenir au second tour mais gardent la possibilité de fusionner avec d'autres listes. Les têtes de listes Eliane Romani et Aurélie Filippetti ont en effet expliqué dès les premiers résultats qu'elles allaient discuter à l'élaboration d'une liste commune.

Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, l'abstention s'élève à 65,8%. C'est Marie-Guite Dufay (PS/PCF) qui arrive en tête du premier tour avec 26,6% des suffrages. En tout, quatre listes sont en capacité de se maintenir au second tour. La présidente sortante devance de peu la liste RN conduite par Julien Odoul, qui obtient 23,6% des voix, suivi par la liste LR/UDI/DLF de Gilles Platret et ses 21,2%. La liste LREM/MoDem conduite par Denis Thuriot obtient 11,9% des suffrages et peut donc se maintenir au second tour. En revanche, la liste EELV de Stéphanie Modde obtient uniquement 9,7% des voix et ne peut donc pas se maintenir pour le second tour. Elle peut tout de même fusionner avec d'autres listes.

Centre-Val-de-Loire

En Centre-Val-de-Loire, l'abstention s'élève à 67%. C'est François Bonneau (PS/PCF) qui arrive en tête du premier tour avec 25,5% des suffrages. Cinq listes peuvent se maintenir au second tour. Le président sortant devance de peu la liste RN conduite par Aleksandar Nikolic, qui obtient 22% de voix, suivi par la liste LR/UDI de Nicolas Forissier et ses 18,4%. La liste LREM/MoDem conduite par Marc Fesneau recueille 16,3% et celle de Charles Fournier (EELV/LFI/Gen.s) 10,9%.

Bretagne

En Bretagne, le taux d'abstention est de 64%, selon l'estimation d'Ipsos-Sopra Steria. C'est Loïg Chesnais-Girard (PS/PCF) qui arrive en tête du premier tour avec 21,3% des suffrages. En tout, cinq listes sont en capacité de se maintenir au second tour. Les listes LR d'Isabelle Le Callennec (16,1%), LREM/MoDem/UDI conduite par Thierry Burlot (15,4%), EELV/Gen.s de Claire Desmares-Poirrier (14,7%) et RN de Gilles Pennelle (14,4%) peuvent se maintenir au second tour. En revanche, les listes ECO de Daniel Cueff (6,3%) et LFI de Pierre-Yves Cadalen (5,5%) obtiennent moins de 10% des suffrages et ne peuvent donc pas se maintenir pour le second tour. Elles peuvent tout de même fusionner avec d'autres listes.

Occitanie

En Occitanie, le taux d'abstention est de 61,4%. C'est Carole Delga (PS/PCF) qui arrive largement en tête du premier tour avec 39,5% des suffrages. En tout, trois listes sont en capacité de se maintenir au second tour. La présidente sortante devance largement la liste RN conduite par Jean-Paul Garraud qui recueille 22,9% des voix selon cette estimation. La liste LR/UDI dirigée par Aurélien Pradié obtient 11,9% des voix et peut se maintenir au deuxième tour. La liste de la majorité présidentielle (LREM/MoDem) de Vincent Terrail-Novès obtient 8,3% des suffrages et est éliminée, tout comme celle de EELV/Gen.s conduite par Antoine Maurice qui obtient 8,9%.

Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'abstention est de 62,9%. Alain Rousset (PS/PCF) arrive largement en tête du premier tour avec 29,2% des suffrages. En tout, cinq listes sont en capacité de se maintenir au second tour. Le président sortant devance largement la liste RN conduite par Edwige Diaz qui recueille 17,5% des voix selon cette estimation et celle de la majorité présidentielle (LREM/MoDem/UDI) menée par Geneviève Darrieussecq (14,7%). La liste EELV/Gen.s conduite par Nicolas Thierry obtient 12,7% des voix et peut se maintenir au deuxième tour, tout comme Nicolas Florian des Républicains qui obtient 11,5%. Les listes DVD d'Eddie Puyjalon (7,2%) et LFI/NPA de Clémence Guetté (5,5%) obtiennent moins de 10% des suffrages et ne peuvent donc pas se maintenir au second tour. Elles peuvent tout de même fusionner avec d'autres listes.

Pays-de-la-Loire

Dans les Pays-de-la-Loire, le taux d'abstention est de 69,8%, c'est la deuxième région où l'abstention est la plus forte. C'est Christelle Morançais (LR/UDI) qui arrive largement en tête du premier tour avec 34% des suffrages. La présidente sortante devance largement la liste EELV/LFI/Gen.s conduite par Matthieu Orphelin (18,6%) et celle du PS/PCF menée par Guillaume Garot (16,6%). Deux listes qui vont fusionner pour le second tour, comme les deux candidats l'avaient déjà annoncé de longue date. Celle du RN conduite par Hervé Juvin réunit 12,7% et celle de LREM/MoDem avec François de Rugy 11,7%. Les deux peuvent donc se maintenir au deuxième tour.

Normandie

En Normandie, le taux d'abstention est de 67%, selon Ipsos-Sopra Steria. C'est Hervé Morin (LR/UDI/MoDEM) qui arrive largement en tête du premier tour avec 35,1% des suffrages. En tout, quatre listes sont en capacité de se maintenir au second tour. Le président sortant devance largement la liste RN conduite par Nicolas Bay (20,4%), la liste PS/EELV/Gen.s de Mélanie Boulanger (18,3%) et LREM de Laurent Bonnaterre (11,6%). Sébastien Jumel (PCF/LFI) obtient 9,8% des suffrages et n'accède pas au second tour, mais peut encore fusionner.

Corse

En Corse, le taux d'abstention est de 44,1%. C'est Gilles Simeoni (Femu a Corsica), autonomiste, qui arrive en courte tête du premier tour avec 29,6% des suffrages. En tout, trois listes sont en capacité de se maintenir au second tour. Le président sortant devance de très peu la liste LR conduite par Laurent Marcangeli, qui obtient 25,6% des voix. La liste PNC conduite par Jean-Christophe Angelini obtient 13,1% des suffrages et peut donc se maintenir au second tour. En revanche, les listes Core in Fronte de Paul-Félix Benedetti (8,4%), Corsica Libera de Jean-Guy Talamoni (6,9%) et LREM/DVG de Jean-Charles Orsucci (5%) obtiennent moins de 10% des suffrages et ne peuvent donc pas se maintenir pour le second tour. Elles peuvent tout de même fusionner avec d'autres listes.