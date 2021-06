Le second tour des élections départementales et régionales était organisé ce dimanche 27 juin, en France. Voici ce qu'il faut en retenir.

Élections régionales et départementales : ce qu'il faut retenir du second tour

Le second tour des élections régionales et départementales avait lieu ce 27 juin.

Les sortants réélus, le RN qui n'arrive à décrocher aucune région, une abstention qui reste très forte : que retenir du second tour des élections régionales et départementales, qui était organisé ce dimanche 27 juin en France ? Le point, avec les dernières estimations de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria.

Une abstention qui persiste

L'abstention record du premier tour des régionales et départementales se confirme au second ce dimanche. Elle est estimée autour de 65,7%. Selon les chiffres officiels, la participation des quelque 48 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche s'établissait à 17h à 27,89% en France métropolitaine, soit un point de plus qu'au premier tour (26,72%) et en chute libre par rapport aux régionales de décembre 2015 (50,54%) et aux départementales de mars 2015 (41,92%).

Régionales : le RN bredouille, prime aux sortants

Selon les dernières estimations d'Ipsos / Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire, le Rassemblement national ne remporte aucune région. Si les sondages prédisaient avant le premier tour du 20 juin une victoire au RN en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le parti de Marine Le Pen et son candidat Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) voient la victoire filer à Renaud Muselier, président LR sortant. La prime aux présidents de région sortants, tous réélus, profite par ailleurs à la droite classique, qui semblait pourtant prise en étau entre le RN et LREM.

PACA

En PACA, la liste LR/UDI/LREM conduite par Renaud Muselier est donnée largement gagnante avec 57,3% des voix au second tour des élections régionales ce dimanche, selon les dernières estimations. La liste RN menée par Thierry Mariani arrive loin derrière à 42,7%. Dans cette région la liste menée par la gauche et les écologistes s'était retirée au second tour.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'abstention est estimée à 62,2% au second tour (66,3% au premier tour).

Ile-de-France

En Ile-de-France, la présidente de région sortante Valérie Pécresse, à la tête de la liste Libres/LR/UDI, est donnée gagnante avec 46% des voix selon les dernières tendances d'Ipsos Sopra Steria. Les trois autres listes présentes au second tour sont créditées de : 33,6% pour Julien Bayou (PS/EELV/LFI), 11% pour la liste RN menée par Jordan Bordella, et la liste LREM conduite par Laurent Saint-Martin obtient 9,4%.

L'abstention au second tour des élections régionales en Ile-de-France est estimée à 67%. Elle était de 69,2% au premier tour.

Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, la liste LR/UDI menée par Xavier Bertrand est donnée gagnante au second tour des élections régionales avec 53% des voix selon une première tendance. Le président sortant affrontait la liste RN menée par Sébastien Chenu créditée de 25,6% et celle de la gauche unie conduite par Karima Delli créditée de 21,4%.

Dans les Hauts-de-France, l'abstention pour ce second tour est estimée à 66,8% (67,2 % au premier tour).

Auvergne-Rhône-Alpes

La liste menée par Laurent Wauquiez (LR/UDI), président sortant, est donnée gagnante avec 55,% des voix selon les dernières tendances d'Ipsos-Sopra Steria. La liste de la candidate Fabienne Grébert, réunissant les écologistes, les socialistes et les communistes arrive loin derrière à 33,4% selon cette estimation. Vient ensuite la liste RN conduite par Andréa Kotarac, créditée de 11,3%.

En Auvergne-Rhône-Alpes l'abstention au second tour est estimée à 66,6 % (67,4% au premier tour).

Grand Est

Dans le Grand Est, c'est la liste (LR/UDI) menée par le président sortant Jean Rottner qui arrive en tête avec 39% des suffrages selon la première tendance. La liste RN menée par Laurent Jacobelli est créditée de 27,1%, suivie par la liste conduite par Eliane Romani (EELV), 21,1% puis la liste de la candidate LREM Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion, créditée de 12,8%.

C'est dans le Grand Est que l'abstention estimée est la plus élevée avec un taux de 70% (70,4 % au premier tour).

Bourgogne-Franche-Comté

Pour ce second tour, la liste de la présidente sortante Marie-Guite Dufay (PS/PCF/EELV) est donnée gagnante avec 42,5% des voix. Elle devance largement la liste de Gilles Platret (LR/UDI/DLF), créditée de 24,4%. Arrive ensuite la liste RN menée par Julien Odoul et qui est estimée à 23,7%. La liste de Denis Thuriot (LREM/Modem) est estimée à 9,4% selon Ipsos-Sopra Steria.

En Bourgogne-Franche Comté, l'abstention pour ce second tour est estimée à 62,9% (65,1% au premier tour).

Centre-Val-de-Loire

La liste menée par le président sortant François Bonneau (PS/PCF/EELV/LFI/Gen.s) est donnée gagnante avec 38,6% des suffrages exprimés. Elle arrive loin devant la liste RN menée par Aleksandar Nikolic, à 22,9%. Le candidat LR/UDI Nicolas Forissier obtient 22,4%. La liste (LREM/Modem) menée par le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau est en dernière position avec 16,1% selon notre estimation.

Dans le Centre-Val de Loire, l'abstention est estimée à 66,6 % (67,3% lors du premier tour).

Bretagne

La liste menée par le président sortant Loïg Chesnais-Girard (PS/PCF/DIVECO) arrive en tête avec 29,5% des voix, selon la première estimation. Il y avait en tout cinq listes qualifiées. En deuxième position la liste LR conduite par Isabelle Le Callennec est créditée de 22% selon cette estimation. La liste EELV/Gen.s menée par Claire Desmares-Poirrier arrive en troisième position avec 20,3% des voix. Celle conduite par Thierry Burlot (LREM/Modem/UDI), est estimée à 14,8%. Le RN de Gilles Pennelle ferme la marche avec une estimation des suffrages obtenus à 13,4%.

L'abstention est estimée à 63,6% en Bretagne (64,2% au premier tour).

Occitanie

En Occitanie, la présidente sortante PS Carole Delga est donnée gagnante ce dimanche avec 57,8% des suffrages selon l'estimation d'Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo. Elle affrontait la liste RN de Jean-Paul Garraud qui est créditée de 23,9% des voix en deuxième position. Et la liste LR d'Aurélien Pradié est sur la troisième marche avec 18,3% de voix.

En Occitanie, l'abstention est estimée à 61,9% au second tour (62,8% au premier tour).

Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset, président sortant PS, est donné gagnant avec 39,3% des suffrages selon les dernières tendances. La liste RN menée par Edwige Diaz arrive en deuxième position loin derrière avec 18,9% des voix selon ces estimations. La liste LR conduite par Nicolas Florian est créditée de 14,3% et celle de l'écologiste Nicolas Thierry est créditée de 14,3% également. Geneviève Darrieusecq (MoDem et LREM) est créditée de 13,2%.

En Nouvelle-Aquitaine, l'abstention est estimée à 62,8 % (64% au premier tour).

Pays-de-la-Loire

La présidente sortante LR/UDI Christelle Morançais est donnée gagnante à 46,3% selon les dernières estimations d'Ipsos-Sopra Steria. La liste écologiste de Matthieu Orphelin (EELV/PS/PCF/LFI/Gen.s) est créditée de 34,6%. La liste RN d'Hervé Juvin est estimée à 10,8%. La liste de la majorité présidentielle emmenée par François de Rugy arrive en dernière position avec une estimation à 8,3%.

Dans les Pays-de-la-Loire, l'abstention pour ce second tour des élections régionales est de 68,5% (69,3% au premier tour).

Normandie

La liste (LR/UDI/Modem) du président sortant Hervé Morin est créditée de 44,2% des voix selon les dernières estimations d'Ipsos-Sopra Steria. La liste PS-EELV-Gen.S de Mélanie Boulanger est en deuxième position avec 25,9% des suffrages exprimés. La liste RN menée par Nicolas Bay est créditée de 20,1%. Celle de Laurent Bonnaterre soutenue par la majorité présidentielle n'obtient que 9,8% des voix selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria.

L'estimation est à 66,8% d'abstention pour la Normandie au second tour (67,2% au premier tour).

Corse

Aux élections territoriales en Corse, il y avait une quadrangulaire avec trois listes nationalistes. La liste du président sortant Gilles Simeoni est créditée de 39,7% des voix et devrait garder la tête de l'exécutif en Corse, selon les dernières tendances. La liste de Laurent Marcangeli (union de la droite soutenue par LR), maire d'Ajaccio, est créditée de 32,1%. La liste autonomiste de Jean-Christophe Angelini obtiendrait 15,2%. Enfin, la liste indépendantiste de Paul-Félix Benedetti est estimée à 13% des voix.

C'est en Corse que les électeurs se sont le plus rendus aux urnes avec une estimation de l'abstention à 41,8% (42,9% au premier tour).

Après ces deux tours, les présidents de région seront ensuite élus le 2 juillet, selon Régions de France. Dans l'ombre des régionales, les départementales ont été logiquement marquées par une abstention massive équivalente au premier tour, et des équipes sortantes issues des partis de droite et de gauche largement en tête.