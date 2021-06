Confrontée à la double problématique de la pandémie de COVID et de l'organisation d'un double scrutin départementales et régionales, la mairie de Nancy s'adapte et transfère 34 de ses 58 bureaux de vote dans des espaces plus grands. Une priorité : la sécurité des 51 000 électeurs.

Elections régionales et départementales : COVID et double scrutin, changements à venir à Nancy

Ce double scrutin régionales et départementales plus les règles sanitaires ont poussé la mairie de Nancy à bousculer son organisation.

Un scrutin XXL c'est ainsi que l'adjointe déléguée à la performance financière budgétaire, RH et dialogue social, Estelle Mercier qualifie les élections régionales et départementales, dont le 1er tour est prévu ce dimanche.

Scrutin 2 en 1

Cette élection cache en effet 2 scrutins dans un seul et cela a forcément chamboulé l'organisation habituelle de la municipalité. Nancy dispose de 58 bureaux de vote (57 traditionnels, plus un dédié aux votes par correspondance et aux détenus, géré par l'Etat), mais en fait il y en aura 116 au total (dans chaque bureau, il y aura un vote pour les régionales et un autre pour les départementales), avec autant de présidents et plus de 830 assesseurs qu'il a fallu trouver. Mais apparemment les retours ont été bons et il y a même un net rajeunissement constaté des candidats. Des assesseurs pour qui la mairie a réservé des créneaux pour qu'ils se fassent vacciner, "une grande majorité a fait la démarche" précise l'adjointe Estelle Mercier.

Avec ces 2 votes dans le même bureau et les distanciations à respecter, la mairie s'est rendu compte que les écoles, habituellement réquisitionnées les jours de vote, poseraient quelques soucis. D'abord, elles sont souvent exigües et en cette période où il faut de l'espace, pas toujours évident. Et puis comme il faut 2 bureaux de vote dans chaque lieu, pas toujours simple non plus de les caser dans une même classe.

La mairie de Nancy a donc transféré 34 de ses 58 bureaux de vote des écoles vers des gymnases pour avoir plus d'espace.

Scrutin sans contact

Le vote doit se dérouler sans contact entre le votant et les membres du bureau. A l'entrée, un agent renseigne et oriente les électeurs. 3 maximum dans le bureau de vote, seule une pièce d'identité est obligatoire pour pouvoir voter, la carte d'électeur est facultative.

Masque obligatoire, du gel hydroalcoolique est à disposition et un stylo à usage unique est proposé à moins que le votant ait amené son propre stylo.

Même pour signer la feuille d'émargement il n'y a pas de contact entre les assesseurs et le votant. © Radio France - Johan Gand

Dans le bureau, un premier contrôle de la pièce d'identité, le votant prend ensuite enveloppe et bulletins, il se rend à l'isoloir, tourné par rapport à l'entrée pour que l'électeur évite de toucher le rideau s'il ne le souhaite pas.

Après avoir fait son choix, il se dirige vers l'urne, présente sa pièce d'identité, sans que l'assesseur la touche, met son bulletin dans l'urne et signe (et jette son stylo jetable, si ce n'est pas le sien), il quitte ensuite le bureau de vote. 2 choix à ce moment-là, il s'en va, s'il ne souhaite voter que pour un scrutin ou il recommence la même opération pour le second scrutin.

Comme dans toutes les grandes villes, le scrutin s'achève à 20H à Nancy. © Radio France - Johan Gand

A Nancy, ce dimanche et dimanche prochain, les bureaux seront ouverts de 8h à 20H.