Élections régionales et départementales en Berry: "La participation sera un gros enjeu" selon notre consultant

Les élections approchent à grands pas et il reste encore de nombreuses incertitudes. Dimanche 20 juin, les Berrichons iront voter pour les élections régionales et départementales. À quatre jours du scrutin, on analyse les enjeux avec le consultant politique de France Bleu Berry.

La région Centre-Val-de-Loire fait partie des régions qui pourraient basculer à l'extrême-droite, comme le montre le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria pour France Bleu et France 3. "Rappelons qu'un sondage est une photographie à un moment donné, la participation va jouer un rôle important, estime Daniel Juillard, spécialiste de la politique en Berry. En 2015, il y avait aussi des sondages et ils s'étaient trompés. Ce n'est pas une science exacte".

"Lors des dernières régionales en 2015, les sondages donnaient le Front national entre 28 et 31% des intentions de vote au niveau national, ils avaient finalement fait 25,2% des voix, détaille-t-il. Le PS était donné à 18-22% et ils ont fait 28%. Donc à l'évidence, ça va être serré".

Le consultant politique de France Bleu Berry estime que le taux de participation jouera un rôle important dans le résultat du scrutin. "Là aussi, c'est très difficile de faire des prévisions. Lors des dernières élections européennes, on s'attendait à un taux de participation dramatiquement bas et il a été en forte progression par rapport à la fois précédente", raconte-t-il, précisant que ça a été le phénomène inverse lors des municipales de l'an dernier.

"Une chose est sûre, c'est que rien n'est joué", assure Daniel Juillard, indiquant qu'il faudra attendre les résultats du premier tour pour voir se jouer des alliances.

Du changement à la tête des départements de l'Indre et du Cher

Dimanche 20 juin, on vote également pour le premier tour des élections départementales. Dans l'Indre et dans le Cher, "on a une situation complètement inédite puisqu'on a deux présidents qui vont changer", analyse Daniel Juillard. Serge Descout, président du Conseil départemental de l'Indre, a annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat. Même situation dans le Cher, où Michel Autissier a fait connaître sa décision de se retirer de la vie politique.

"Dans l'Indre, on a une majorité de droite bien implantée, solide et tranquille, depuis un certain nombre d'années, explique notre spécialiste politique. Elle devrait aborder ces élections avec sérénité. Le scrutin n'est jamais fait avant que les électeurs se soient déplacés, mais on devrait aller vers une certaine continuité, malgré le changement d'hommes".

"Dans le Cher, en revanche, c'est beaucoup plus ouvert, poursuit Daniel Juillard. C'est un département qui, selon les scrutins, penche à gauche, puis à droite. Là, c'est une majorité de droite qui était majoritaire. Qu'en sera-t-il dimanche ? C'est beaucoup plus ouvert".

