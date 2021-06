Les habitants du Centre-Val de Loire votent ce dimanche pour renouveler les membres des conseils départementaux et le conseil régional. Retrouvez les taux de participation au premier tour à 17h dans cet article. Ils sont en forte baisse par rapport aux régionales de 2015.

Élections régionales et départementales en Centre-Val de Loire : la participation à 17h par département

Les premiers chiffres participations à midi avaient donné la tendance, elle se confirme en Centre-Val de Loire à 17h au premier tour des élections régionales et départementales. A 17h, le taux de participation s'élève à 27,76%, un point de plus qu'au niveau national, très loin de 2015 où 43,95% des inscrits s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. C'est dans le Loir-et-Cher qu'on a le plus voté avec 33,1% de votants.

Taux de participation par département

Cher 29,67%

29,67% Eure-et-Loir 23,72%

23,72% Indre 30,94%

30,94% Indre-et-Loire 23,7%

23,7% Loir-et-Cher 33,1%

33,1% Loiret 29,37%

Une participation en berne dès la mi-journée

A 12h, le taux de participation s'élevait à 13,58%, très en-dessous de 2015 où 17,08% des habitants inscrits sur les listes électorales s'étaient déplacés aux urnes. Le Centre-Val de Loire est quand même au-dessus des chiffres nationaux, comme par exemple dans le Loiret avec 15,03% de votants. Même tendance dans le Berry.