Régionales et départementales en Nouvelle-Aquitaine : de 10 à 18% de participation au second tour à midi

Second tour des élections régionales et départementales ce dimanche 27 juin 2021. Après un premier tour marqué par une abstention record, retrouvez les taux de participation en Nouvelle-Aquitaine à 12h et 17h dans cet article.

Il y a une semaine, le taux de participation au premier tour des élections régionales et départementales a atteint un niveau historiquement faible partout en France et en Nouvelle-Aquitaine. Ce 27 juin, les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour le second tour. Pour l'ensemble du territoire français, le taux de participation à midi est de 12,66% ce qui est équivalent au premier tour. Dans la région, à la mi-journée, la Charente-Maritime, la Creuse, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne enregistrent à la mi-journée un taux de participation en hausse par rapport au premier tour mais on reste en-dessous des précédents scrutins. Retrouvez dans cet article les estimations de participation communiquées par les préfectures des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine.

NB : Le taux de participation est estimé depuis le référendum de 2005 sur la base de trois bureaux de vote "test" dans le département dont la participation, par comparaison avec les autres bureaux de vote, est sur un ou plusieurs scrutins la plus proche de la participation finale du département.

Charente

10,76% à 12h (contre 11,58% pour le premier tour à la même heure)

Charente-Maritime

13,98% à 12h (contre 12,30% pour le premier tour à la même heure)

Corrèze

16,58% à 12h (contre 17,19% pour le premier tour à la même heure)

Creuse

18,14% à 12h (contre 12,87% pour le premier tour à la même heure)

Dordogne

17,18% à 12h (contre 15,97% pour le premier tour à la même heure)

Gironde

11,76% à 12h (contre 12,84% pour le premier tour à la même heure)

Landes

14,76% à 12h (contre 14,85% pour le premier tour à la même heure)

Lot-et-Garonne

17,51% à 12h (contre 16,11% pour le premier tour à la même heure)

Pyrénées-Atlantiques

16,12% à 12h (contre 14,50% pour le premier tour à la même heure)

Deux-Sèvres

12,37% à 12h (contre 10,93% pour le premier tour à la même heure)

Haute-Vienne

17,93% à 12h (contre 16,17% pour le premier tour à la même heure)

Vienne

10,53% à 12h (contre 10,99% pour le premier tour à la même heure)