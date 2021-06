2,7 millions d'électeurs des Pays de la Loire sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales. Découvrez le taux de participation par département à 12h.

Élections régionales et départementales en Pays de la Loire : découvrez la participation à 12h par département

Le second tour des élections régionales et départementales se déroule ce dimanche 27 juin en France (illustration).

C'est le second tour des élections régionales et départementales ce dimanche en France. Au niveau national, le taux de participation était de 12,66% à 12h, quasi identique au premier tour et en baisse par rapport à 2015. En Pays de la Loire, 2,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.

Au premier tour dimanche dernier, seulement 30,73% des électeurs de la région s'étaient déplacés pour voter.

Les taux de participation à 12h par département

Loire-Atlantique : 9,95% (contre 21,41% lors des élections régionales en 2015)

Il y a une semaine, à 12h, le taux de participation était de 11,10% dans le département (contre 14,38% en 2015).

Maine-et-Loire : 14,03% (contre 17,52% lors des élections régionales en 2015)

Dimanche dernier lors du premier tour, à 12h, le taux de participation était de 14,25% dans le département (contre 15,13% en 2015).

Mayenne : 12,68% (contre 17,25% lors des élections régionales en 2015)

Lors du premier tour, à 12h, le taux de participation était de 12,44 % dans le département (contre 12,79% en 2015).

Sarthe : 14,04% (contre 24,11% lors des élections régionales en 2015)

Lors du premier tour, à 12h, le taux de participation était de 11,73% dans le département (contre 19,87% en 2015).

Vendée : 13,09% (contre 17,58% lors des élections régionales en 2015)

Il y a une semaine, à 12h, le taux de participation était de 12,79% (contre 14,94% en 2015).