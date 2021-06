Élections régionales et départementales : à 12h, la participation en Berry baisse légèrement au second tour

389 000 Berrichons sont appelés à voter pour le second tour des élections régionales et départementales ce dimanche. Les habitants de l'Indre et du Cher sont peu nombreux à s'être rendus dans les bureaux de votes des deux départements ce matin. Une participation plus basse qu'au premier tour.