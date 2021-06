389 000 Berrichons sont appelés à voter pour le premier tour des élections régionales et départementales ce dimanche. Les habitants de l'Indre et du Cher sont peu nombreux à s'être rendus dans les bureaux de votes des deux départements ce matin.

Élections régionales et départementales : faible taux de participation dans l'Indre et le Cher

Le premier tour des élections régionales et départementales 2021 se tient ce dimanche 20 juin.

Le premier tour des élections régionales et départementales 2021 n'emballe pas les habitants de l'Indre et du Cher. A 12h ce dimanche, les bureaux de vote des deux départements enregistrent des taux de participation bien plus bas qu'en 2015, année de ces deux derniers scrutins.

Les taux de participation à 12h

14,56 % des électeurs de l'Indre ont voté ce lundi matin lors de ce double scrutin. En 2015 à la même heure, le taux de participation s'élevait à 19,17 % pour les élections départementales et 21,94 % pour les régionales.

Dans le Cher, le taux de participation pour les élections régionales s'élève à 13,70 % à midi. Là encore, le taux de participation est en forte baisse par rapport à 2015. A la même heure, 18,39 % des électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne pour les départementales, 14,40% pour les régionales.