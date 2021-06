Ce dimanche 20 juin, c'est le premier tour des élections régionales et départementales. En Vaucluse, à 17 heures, le taux de participation est estimé à 31,50%, en baisse par rapport à 2015 à la même heure, il était de 47,91%.

Élections régionales et départementales : plus mauvais taux de participation jamais enregistré en Vaucluse

Ce dimanche 20 juin, les Vauclusiens sont appelés à voter pour le premier tour des élections régionales et départementales.

Les Vauclusiens sont appelés à voter pour le premier tour des élections régionales et départementales. Pour la première fois depuis 2004 les scrutins se tiennent simultanément. En Vaucluse, 34 sièges de conseillers départementaux sont en jeu, pour les régionales neuf listes sont en compétition en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18 heures.

Un taux de participation en forte baisse

C'est le plus mauvais taux de participation enregistré en Vaucluse, tout scrutin confondu depuis la création des régions en 1985. Ce dimanche 20 juin, c'est le premier tour des élections régionales et départementales. Selon les chiffres de la préfecture, en Vaucluse, à 17 heures, le taux de participation est estimé à 31,50 %, en baisse par rapport à 2015 à la même heure, il était de 47,91 %. Soit un recul de 16,40%. Ce midi, le taux de participation était estimé à 15,3 %, en 2015 à la même heure, il était de 18,69 %.

Au niveau national, à 17 heures, le taux de participation est de 26,72%. Selon l'institut de sondage IPSOS / Sopra Steria pour Radio France, à 17 heures, le taux d'abstention est estimé à 66,5%. Pour rappel, en 2015, il était de 50,1%. Le chiffre de la participation cette année cumule les deux scrutins, celui des Départementales et celui des Régionales. L'élection n'échappe pas aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire dans les bureaux de vote, les électeurs sont invités à venir avec leur propre stylo pour signer la feuille d'émargement. La préfecture a prévu plus de 600.000 masques et près de 3.000 litres de gel hydroalcoolique.