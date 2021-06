Élections régionales et départementales : suivez la soirée du premier tour sur France Bleu

Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour des élections régionales et départementales. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses sur France Bleu. Suivez notre direct.

Les électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes ce dimanche 20 juin 2021 pour le premier tour des élections régionales et départementales. Selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire très peu d'électeurs ont voté pour ce double-scrutin local : à 17h le taux d'abstention était estimé à 66,5%. Découvrez les résultats, les premières réactions et les analyses.

20h26 : Xavier Bertrand s'est exprimé dès 20 heures pour se féliciter d'avoir_ "briser les mâchoires du Front national" _dans sa région des Hauts-de-France.

"Il y a 5 ans nous étions arrivés deuxième, 16 points derrière le Front national, cette soir les femmes et les hommes des Hauts-de-France nous ont placé clairement en tête. Je veux leur dire ma profonde reconnaissance", a déclaré le président sortant de la région qui déposera la même liste pour le second tour.

20h03 : Voici les résultats région par région, selon l'estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire.

Résultats en Centre Val de Loire

Résultats en Occitanie

Résultats dans les Hauts-de-France

Résultats en Bourgogne-Franche-Comté

Résultats en Nouvelle-Aquitaine

Résultats en Normandie

Résultats en Auvergne-Rhône-Alpes

Résultats dans le Grand Est

Résultats en Pays-de-la-Loire

Résultats en Bretagne

Résultats en PACA

Corse

Résultats en Corse

20h : Les Républicains et leurs alliés arrivent en tête au niveau national avec 27,2% des voix, selon l'estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire.

LR et alliés : 27,2%

RN : 19,3%

PS et alliés : 17,6%

EELV et alliés : 12,5%

LREM et alliés : 11,2%

LFI et alliés : 4,2%

19h46 : Quelles sont les compétences des départements ? On vous récapitule tout dans cet article.

19h42 : Quelles sont les compétences de la région ? On vous récapitule tout dans cet article.

Les compétences de la région © Visactu

19h38 : Petit rappel concernant le mode de scrutin de ces départementales. Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits. Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. Le code électoral autorise toutefois le binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après le binôme remplissant ces conditions, à se maintenir. Pour en savoir plus sur le mode de scrutin des départementales, voici notre article.

19h37 : Petit rappel concernant le mode de scrutin de ces régionales. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

19h35 : C'est dans le Grand Est que le taux d'abstention est le plus fort avec 70,8% d'abstentionnistes, selon l'estimation d'Ipsos/Sopra Steria pour Radio France / France Télévisions / La Chaîne Parlementaire. Illustration en Moselle.

Suivent ensuite :

19h31 : Les premiers résultats seront connus à 20h. À 17h, le taux de participation s'élevait à 26,72 %, en forte baisse par rapport à 2015. Hors référendum, les pires scrutins, en terme de mobilisation électorale, étaient jusqu'à présent les élections européennes de 2009 (59,37% d'abstentionnistes) et le deuxième tour des élections municipales de juin 2020 (58,6% d'abstentionnistes).

Régionales. La participation à 17h © Visactu

19h30 : Bonsoir et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble la soirée électorale et découvrir les résultats du 1er tour des élections régionales et départementales.