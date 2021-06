Les électeurs berrichons ne sont pas nombreux à s'être déplacés dans l'Indre et dans le Cher pour le premier tour des élections régionales et départementales.

Élections régionales et départementales : taux de participation en forte baisse en Berry à 17h

Les Français seront appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochain

Le peu d'intérêt porté aux élections régionales et départementales se confirme dans l'Indre et dans le Cher. Le taux de participation à 17 heures vient d'être dévoilé par les autorités. Le premier tour de ce double scrutin ne semble pas vraiment intéresser les électeurs berrichons. Il reste seulement une heure avant la fermeture à 18 heures des bureaux de vote de l'ensemble des communes du Cher et de l'Indre.

À 17 heures, 30,94% des électeurs dans l'Indre se sont déplacés dans les bureaux de vote (contre 45,15% au premier tour des départementales de 2015 et 45,81% au premier tour des régionales en 2015).

À 17 heures, 29,67% des électeurs dans le Cher sont allés voter pour les élections régionales (contre 37,38% au premier tour des régionales en 2015).

À peine un électeur sur trois qui s'est déplacé dans l'isoloir, c'est un taux très faible. Mais quand même légèrement plus élevé que la moyenne nationale située à 26,72 % à 17 heures.