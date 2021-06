Régionales et départementales : un double scrutin, "ça complique énormément la tâche"

Trouver des assesseurs pour la bonne tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin n'est pas chose facile cette année. En cause : un double scrutin avec les élections régionales et départementales et le contexte sanitaire qui en fait hésiter encore plus d'un. Exemples en Meurthe-et-Moselle