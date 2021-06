Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, ces élections régionales et départementales sont marquées par un fort taux d'abstention. A midi, il était supérieur à celui constaté en 2015.

Elections régionales et départementales : un fort taux d'abstention en Provence à midi

On s'y attendait et c'est confirmé. Les élections départementales et régionales en PACA devraient être marquées par un fort taux d'abstention.

A midi, dans le Var, le taux de participation au premier tour est de 14,97 %. Il était de 22,11 % au premier tour des élections régionales de 2015.

A midi dans les Bouches-du-Rhône, le taux de participation au premier tour est de 15,14%. Il était de 17,28% en 2015.

A Marseille, cette première matinée de vote a été marquée par des dysfonctionnements dans plusieurs bureaux de vote. A l'ouverture des bureaux de vote, 34 bureaux ne disposaient pas de président de bureau, selon la préfecture. Le Préfet a désigné des délégués spéciaux chargés de présider les bureaux et désigner les assesseurs.

Au niveau national, le taux de participation à midi est de 12,22%, en baisse par rapport à 2015.