Élections régionales : ce qu'il faut retenir du premier tour dans les Hauts-de-France

On l'appelle le parti des abstentionnistes. Il est le grand vainqueur du premier tour des élections départementales et régionales. L'abstention n'avait jamais été aussi forte. Elle atteint 67% dans les Hauts-de-France. Deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter ce dimanche. Du jamais vu à des élections locales en France.

"C'est vraiment exceptionnel, bien plus que ce qui était prévu et attendu", analyse Tristan Haute, chercheur en science politique à l'université de Lille, "Là, on a une abstention massive qui n'est pas liée à la crainte de contamination du virus du coronavirus, comme c'était le cas l'année dernière, mais qui est liée aussi à un désintérêt général pour la politique pour les élections et une impression que pour une majorité d'électeurs, voter à une élection locale ne permet plus de changer la vie quotidienne, de faire évoluer les choses".

L'abstentionniste est "jeune et issue des catégories populaires"

Quel est le profil de l'abstentionniste ? Tristan Haute dessine son portrait. "Il est jeune et issu des catégories populaires", précise le checheur en science politique. Mais le trait est encorre plus marqué à ces élections régionales et départementales.

"Plus de 80% des moins de 35 ans ne seraient pas allés voter hier. Et on a vraiment cette idée qu'il y a eu un retrait massif des jeunes des catégories populaires, mais aussi des électeurs de Marine Le Pen en 2017, qui se sont largement démobilisés, ce qui est inhabituel", précise le chercheur en science politique.

Xavier Bertrand très largement en tête

Xavier Bertrand est arrivé largement en tête du premier tour avec 41,39% des voix devant Sébastien Chenu (RN) qui totalise 24,37% selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur. L'écart sera difficile à remonter pour le candidat du Rassemblement national.

"Les électeurs qui votent habituellement pour le Rassemblement national se sont clairement démobilisés alors que Xavier Bertrand, du fait de sa forte notoriété et du profil de ses électeurs plus favorisé, plus âgé aussi, peut finalement capitaliser sur une plus forte participation et dans ce contexte de très forte abstention, tirer profit de ce contexte", estime Tristan Haute.

La double candidature de Xavier Bertrand à la présidence de la région Hauts-de-France et à la présidence de la République n'a pas eu d'effet négatif sur le vote.

La gauche et les écologistes de retour à la région

Cette fois, la gauche et les écologistes auront des élus au conseil régional. On se souvient que la liste de Pierre de Saintignon s'était désisté il y a six ans pour permettre à Xavier Bertrand de remporter les élections régionales face à Marine Le Pen. Karima Delli a annoncé qu'elle maintenait sa liste d'union. Il faut dire que la situation n'est pas la même qu'en 2015.

"Le risque d'une conquête de la région par le Rassemblement national est extrêmement faible. Les scores sont inversés par rapport à 2015. Xavier Bertrand n'avait obtenu que 25% des voix et Marine Le Pen 41%. Là, c'est une situation inversée avec 42% pour Xavier Bertrand et 24,5% pour Sébastien Chenu. On voit mal comment le Rassemblement national pourrait conquérir la région", analyse Tristan Haute.

La gauche aura donc des élus au conseil régional et elle pourra de nouveau faire vivre au sein de l'hémicycle régional un débat qui s'était limité à la droite et au Rassemblement national.

Un fiasco pour la République en Marche

Laurent Pietraszewski, tête de liste de la République en marche a été éliminé dès le premier tour. Faute d'un score suffisant, il n'a pas pu se maintenir au second tour. Il a donc appelé à voter pour Xavier Bertrand au second tour. "On peut parler d'un fiasco", estime Tristan Haute, "La stratégie qui visait à mettre sous pression Xavier Bertrand en dépassant la barre des 1% et en se maintenant au second tour a complètement échoué".

"Le déploiement de ministres, notamment d'Eric Dupond-Moretti comme tête de liste dans le Pas de Calais, n'a pas permis finalement d'enrayer cette dynamique à la baisse de la République en marche depuis 2017, qui au niveau national arrive à conserver des résultats importants on l'a vu aux européennes, mais aux élections locales peinent à attirer les électeurs, faute d'élus locaux bien implantés", souligne le chercheur en science politique de l'université de Lille.