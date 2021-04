Élections régionales : faudra t-il décaler le départ du Tour de France ?

Le Premier ministre Jean Castex va proposer, ce mardi à l'Assemblée nationale, de décaler les élections régionales d'une semaine les 20 et 27 juin. Est-ce compatible avec le grand départ du Tour de France qui aura lieu au même moment en Bretagne ? Plusieurs élus s'interrogent.

L'annonce d'un possible report des élections régionales et départementales d'une semaine fait réagir en Bretagne.

En décalant le scrutin d'une semaine, le second tour aurait lieu le 27 juin, le jour de la deuxième étape du Tour de France entre Perros-Guirec et Mur-de-Bretagne dans les Côtes d'Armor et le lendemain du grand départ à Brest.

Les dates avaient été fixées pour ne pas perturber le Tour

Faudra t-il décaler le grand départ, s'interroge le président de la région Bretagne ce mardi matin dans un tweet. Loïg Chesnais-Girard qui rappelle que les sénateurs, sous l'impulsion du costarmoricain Alain Cadec, "avaient obtenu que les dates soient les 13 et 20 juin pour ne pas percuter le Tour".

