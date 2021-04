Elections régionales : François Bonneau dévoile ses têtes de liste dans le Loiret

François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, et Sylvie Dubois, élue communiste et adjointe au maire de Saran.

On en sait désormais un peu plus sur celles et ceux qui incarneront l'alliance Parti socialiste / Parti communiste / Parti radical de gauche aux prochaines élections régionales en Centre-Val de Loire, qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. François Bonneau, président socialiste de la région depuis 2007 et candidat à sa succession, a dévoilé ce samedi matin son binome de têtes de liste pour le Loiret.

Pour incarner son programme dans le département, il a choisi Carole Canette, cheffe de file du Parti socialiste dans le Loiret et maire de Fleury-les-Aubrais depuis les élections municipales de 2020. "J'ai souhaité que ce soit une femme, une femme engagée, notamment dans une collectivité, parce que le dialogue entre la Région et les collectivités est complètement essentiel", insiste François Bonneau qui, lui, occupe la deuxième place.

Carole Canette, une figure bien connue de la politique loirétaine

Carole Canette est une figure politique bien connue dans le Loiret. Elle a d'ailleurs déjà été vice-présidente de la région entre 2010 et 2015, elle était alors en charge de la Culture. Mais François Bonneau l'assure, les trois quarts des membres de sa liste seront renouvelés.

Vous verrez des étudiants, des jeunes engagés, des personnes issues de la diversité, des femmes engagées dans le combat de l'égalité. Sur 77 candidats, 18 étaient dans l'équipe précédente.

Il renouvelle ainsi 75% de son équipe. Sans surprise, la troisième place de cette liste PS / PC / PRG revient à l'élue communiste et maire ajdointe de Saran, Sylvie Dubois. La liste complète sera dévoilée en fin de semaine prochaine. Des candidats qui affronteront notamment la liste menée par Marc Fesneau.

"Président de région n'est pas un lot de consolation"

A l'occasion de la présentation de ses têtes de listes pour les régionales, François Bonneau a également réagit à la candidature de Marc Fesneau. Le ministre des Relations avec le Parlement et ancien maire de Marchenoir dans le Loir-et-Cher mènera une liste soutenue par son parti, le Modem, et La République en Marche. Et ce n'est pas forcément du goût de l'actuel président de région.

François Bonneau s'oppose à cette "cour de récréation des ministres qui viennent" se présenter à des élections locales.

Sur une responsabilité qui est celle d'un président de région, qui est une responsabilité à 200%, je crois qu'il faut un mandat et s'y tenir.

D'autant que, pour François Bonneau, Marc Fesneau apparaîtra forcément comme représentant du gouvernement. "Et très clairement, je ne pas pense que, ces derniers temps, le gouvernement a pas pris les orientations sociales qui vont bien, lance François Bonneau. Encore une fois, président de région, ça n'est pas un lot de consolation pour un ministre qui quitterait le gouvernement."