Elections Régionales : Gilles Platret (LR) s'engage pour le contournement d'Auxerre

Le chef de file de LR pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté, Gilles Platret, était en visite dans le département de l'Yonne ce lundi 3 mai. Il s'est rendu à Auxerre, Sens et au port de Gron, pour un déplacement axé sur les transports.

France Bleu Auxerre : Gilles Platret, vous vous déplacez aujourd'hui dans l'Yonne avec comme thème principal les transports. Quels sont les engagements que vous pouvez prendre ?

Gilles Platret : On a un sujet énorme sur Auxerre, c'est la question du contournement. On est allé ce matin sur le terrain pour faire ce constat absolument effrayant de la dégradation d'une ville, dès lors que du transport routier passe dans son centre alors qu'il faut absolument le dévier.

La région pinaille sur cette question de contournement

Donc, je suis là aussi pour prendre un engagement. Vous savez, une campagne électorale, c'est le moment où vous figez dans le marbre un certain nombre de choses. La région doit s'engager résolument. Elle pinaille sur l'histoire de ce contournement, comme l'Etat qui n'est pas clair pour savoir qui va financer quoi.

Moi, je ne suis pas venu parler de pourcentage aujourd'hui. Je suis venu parler de chiffres bruts et ce chiffre brut, c'est un engagement ferme. La région Bourgogne et Franche-Comté, si demain je suis président, débloquera les 35 millions d'euros nécessaires pour que le contournement d'Auxerre puisse être parachevé.

Il ne faut pas fossiliser notre territoire.

C'est un serpent de mer depuis des décennies. Au milieu de tout cela, des habitants vivent, un patrimoine se dégrade. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est finalement la philosophie qui nous anime. Nous, nous sommes favorables à ce que des aménagements soient faits en matière de déplacements. Nous ne sommes pas des décroissants. Nous ne sommes pas des écolos dogmatiques comme les verts, par exemple. Nous pensons que les projets de développement ont besoin d'infrastructures. Nous avons les moyens de décarboner un maximum et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas fossiliser notre territoire.

Il y a plusieurs milliers de navetteurs dans l'Yonne qui vont travailler en Île de France. Quelles sont les améliorations que vous souhaitez apporter au transport ferroviaire?

Il y a notamment la question de la sécurité aujourd'hui. On a des rames de TER, à part les nouvelles, qui ne sont pas protégées. On a des rames de TER dont les passagers sont laissés souvent à la merci des incivilités.

Il n'y a pas eu de discussion solide avec l'Ile de France

Les navetteurs voyagent entassés. Les horaires sont la plupart du temps assez peu respectés. Ce sont des conditions qui ne sont pas dignes d'un pays en 2021. Comme par hasard, la majorité sortante nous sort du chapeau une révolution des transports. On nous dit que ça va améliorer le sort de quelques milliers de navetteurs. La vérité, c'est que ce n'est pas la bonne échelle. Il n'y a pas eu de discussion solide avec l'Ile de France . Il faut tout remettre sur la table mais dans un dialogue confiant avec les régions voisines.

Gilles Platret, la tête de liste LR pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté a rencontré ce lundi des élus de l'Yonne à L'Abbaye-Saint-Germain à Auxerre pour parler des transports. © Radio France - Thierry Boulant

Dans quelle mesure le transport fluvial peut-il être développé?

Nous avons une grande ambition autour du fluvial. En étant maire de Chalon-sur-Saône, c'est un sujet qui me concerne énormément. Nous avons perdu depuis quelques décennies ce qui aurait pu rester un secteur d'excellence et je parle cette fois-ci à l'échelle française et même européenne.

On risque finalement de devenir la région qu'on contourne alors qu'on a besoin d'être, la région qu'on traverse.

Il n'y a pas meilleur moyen que l'eau pour transporter des quantités énormes. Pour gérer les flux, c'est encore mieux que la route. C'est encore mieux que le fret ferroviaire, donc nous avons une vraie ambition. La région n'a pas été au rendez-vous. Nous, nous faisons le choix et nous le disons dans cette campagne, de mettre le paquet sur des modes de déplacement. Parce que si vous ne faites pas passer massivement les marchandises par notre région, vous ne développerez jamais l'initiative et l'économie locale et surtout, vous aurez des régions tout autour qui elles investissent massivement. On risque finalement de devenir la région qu'on contourne alors qu'on a besoin d'être, la région qu'on traverse.

Votre alliance avec Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, n'a pas été appréciée par tout le monde dans votre camp et chez les centristes. Vous assumez ?

Je l'ai souhaité ardemment et bien sûr, je l'assume, j'en suis même très, très heureux. Moi, j'ai noté que l'UDI de Bourgogne et de Franche-Comté, avec laquelle je travaille depuis le départ, nous suit dans une volonté d'alliance. Je note que dans l'Yonne d'ailleurs quelques élus UDI, et non des moindres, je pense à la sénatrice Dominique Vérien, nous soutiennent.

les électeurs de la droite souverainiste appartiennent au champ républicain

Moi, je ne crois pas que les électeurs de la droite souverainiste soient des pestiférés. Je sais qu'ils appartiennent au champ républicain. Donc, je n'ai aucune difficulté à travailler avec eux et à m'adresser à eux. Mais nous souhaitons également parce que c'est tellement naturel pour nous, travailler avec le centre. L'UDI fait partie de nos partenaires depuis toujours, donc on va continuer de travailler ensemble, je l'espère, pour gagner cette élection et surtout pour redresser la barre demain.