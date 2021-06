Elections régionales : Isabelle Le Callennec veut "proposer une alternance" en Bretagne

Elle entend proposer _"un nouveau souffle pour la Bretagne_, qui est dirigée à gauche depuis 17 ans" : Isabelle Le Callennec, maire Les Républicains de Vitré, se présente aux élections régionales avec sa liste "Hissons haut la Bretagne".

"On veut libérer davantage les énergies bretonnes, on en a besoin, lance la candidate ce mercredi sur France Bleu Armorique, soutenue plusieurs formations de la droite et du centre. On a de nombreux atouts, il faut simplement les porter et les encourager. On peut faire beaucoup mieux, _on peut être numéro 1 dans tout un tas de domaines_."

Accent sur l'emploi et la formation

Isabelle Le Callennec compte mettre les bouchées doubles sur les enjeux d'emploi, bien que le taux de chômage dans la région soit déjà inférieur à la moyenne nationale. "La Bretagne a pas mal de défis à relever en terme d'emplois, d'écologie, de cohésion sociale, estime-t-elle. Il n'y a pas de fatalité quant au chômage, et _la principale difficulté aujourd'hui pour les entreprises est de trouver des salariés_, pour permettre aux entreprises de se développer et répondre aux carnets de commandes."

"Ça devient une vraie problématique, lance la candidate. On a un énorme travail à faire, puisque la région a une compétence sur le développement économique et la formation professionnelle." Elle veut voir les centres de formation bretons concentrer leurs efforts sur les secteurs qui recrutent, pour plus d'adéquation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.

Faire évoluer l'agriculture

Des enjeux de formation qui sont aussi présents dans l'agriculture : "aujourd'hui, dans l'agriculture, on a un jeune qui s'installe pour trois départs, déplore Isabelle Le Callennec. _Je souhaite que notre région reste la numéro un en matière d'agriculture et d'agroalimentaire_. J'en ai assez de cet agribashing qui considère que l'agriculture, c'est l'agriculture intensive et les algues vertes. Ce n'est pas ça dans notre région aujourd'hui."

Pas question pour autant de rester sur un modèle agricole qui n'évoluerait pas. "Je n'oppose pas l'agriculture bio et conventionnelle, il y a la place pour les deux en Bretagne, assure la candidate de droite. Je souhaite qu'on garde une agriculture compétitive, exportatrice et innovante. Arrêtons ces discours qui disent que les agriculteurs ne s'adaptent pas : c'est faux. Le rôle des collectivités locales, c'est de les accompagner et de les soutenir."