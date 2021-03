Elections régionales : "Je n'attends pas les élections pour être sur le terrain" Christelle Morançais

Christelle Morançais, la présidente sortante des Pays de la Loire répond à Guillaume Garrot candidat PS. Ce dernier estime que la présidente qui n'a pas encore déclaré sa candidature, fait d'ores et déjà campagne avec les moyens humains et financiers de la région.

Christelle Morançais ne se prononce toujours pas concernant sa candidature aux prochaines élections régionales. La présidente LR sortante dit attendre le maintien ou pas des élections en juin pour se prononcer Le conseil scientifique rendre son avis dimanche sur un éventuel report des régionales.

Christelle Morançais © Radio France - Charles Deyrieux

Il faut maintenir les élections régionales en juin

Christelle Morançais, ne dit pas encore si elle est candidate à sa propre succession, mais la présidente de la région des Pays de La Loire est pour le maintien du scrutin en juin prochain. Elle a d'ailleurs signé une tribune avec neuf autres présidents en ce sens. Il faut que la démocratie se poursuive pour la présidente sortante. Le conseil scientifique doit se prononcer ce dimanche sur le maintien ou non des élections régionales en juin et le gouvernement devrait suivre son avis. C'est à partir de ce moment que Christelle Morançais annoncera sa décision de briguer ou non un nouveau mandat.

En Campagne ou pas ???

Plusieurs candidats se sont déjà déclarés pour les élections régionales en Pays de La Loire.

À gauche, ils sont déjà trois. Le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot; Matthieu Orphelin, député marcheur repenti du Maine et Loire, ex porte parole de Nicolas Hulot; et un binôme composé de Sandrine Bataille et Matthias Tavel, un ancien collaborateur de Jean-Luc Mélenchon.

À droite, deux candidats sont déclarés : l’eurodéputé "localiste" Hervé Juvin pour le Rassemblement national. Et la sarthoise Cécile Bayle de Jessé, 72 ans, vice-présidente du parti de Nicolas Dupont Aignan, Debout la France.

Enfin, au centre, un dernier poids lourd, il n'est pas encore candidat officiel, mais l'ancien ministre François De Rugy, député de Loire-Atlantique, devrait porter les couleurs de la République en Marche.

Et dans ces candidats plusieurs reprochent à Christelle Morançais de faire campagne en se servant de ses déplacements en tant que présidente. C'est notamment le point de vue de Guillaume Garrot.

Pour Christelle Morançais, la réponse est claire :

je ne vais pas arrêter de travailler. Je suis sur le terrain tous les jours depuis octobre 2017. Et je vais continuer jusqu'à la fin de mon mandat.

