Elections régionales: "Je ne suis pas pressé, eux (La République en Marche), le sont plus que moi (R.Muselier)

Elles devaient se dérouler au mois de mars mais en raison de la crise sanitaire les élections régionales auront finalement lieu les 13 et 20 juin prochain ce qui offre donc un délais supplémentaire aux potentiels candidats pour se déclarer. L'actuel président de région Renaud Muselier, pour l'instant, ne se déclare pas officiellement candidat alors que les tractations semblent bien lancées. Christophe Castaner, le président du groupe La République en Marche à l’Assemblée Nationale estime pouvoir travailler dès le 1er tour avec Renaud Muselier.

Une main tendue que ne saisit pas pour l'instant le président de région : "Pour l'instant je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment. Le projet on va voir ce qu'il en est.Je constate en tout cas que en ce qui concerne la matière sanitaire j'ai moi tendu la main beaucoup de fois au gouvernement en faisant des propositions et que ni le conseil scientifique ni monsieur Véran qui soutient Christophe Castaner n'ont répondu". Si Renaud Muselier insiste sur les divergences sur le plan sanitaire il rappelle aussi les accords, notamment le plan de relance signé avec Jean Castex que soutient aussi Christophe Castaner.

Est ce qu'il y a des divergences plus importantes que les points communs que nous pourrions avoir ? C'est à voir. On verra ça plus tard. Je ne suis pas pressé, eux le sont plus que moi. Moi j'essaie de faire en sorte que la région rouvre - Renaud Muselier