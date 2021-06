Karima Delli s'est félicité ce dimanche soir du retour de la gauche et des écologistes au conseil régional des Hauts-de-France après six ans d'absence. La tête de liste EELV-PS-LFI est arrivée troisième du second tour des régionales, derrière Sébastien Chenu (RN) et Xavier Bertrand qui l'a emporté.

Régionales : "Les écologistes et la gauche sont de retour après six ans d'absence", se réjouit Karima Delli

Karima Delli s'est félicité ce dimanche soir du retour de la gauche et des écologistes au conseil régional des Hauts-de-France après six ans d'absence. La tête de liste EELV-PS-LFI est arrivée troisième du second tour des régionales avec 21,4% des voix, derrière Sébastien Chenu (RN) et Xavier Bertrand qui l'a emporté, selon une première estimation Ipsos-Sopra Steria.

"La grande nouvelle de ce soir les écologistes et la gauche sont de retour au conseil régional. Et vous verrez, cela va faire la différence", a lancé Karima Delli depuis son quartier général dans le quartier Wazemmes à Lille.

"Ce rassemblement nous oblige"

La candidate écologiste souhaite "construire une opposition ferme et constructive à la tête notamment de ce conseil régional". "Ce rassemblement nous oblige. Il faut prolonger cet esprit d'unité et initier une nouvelle dynamique", a poursuivi Karima Delli.

"Nous parlerons d'une voix commune au nom de celles et ceux qui souhaitent que notre région prenne le chemin de la transition écologique et de la justice sociale. Nous serons aux côtés de la jeunesse si malmenée ces dernières années par le gouvernement et par la région. Oui, nous avons du travail et je veux dire à tous celles et ceux qui ont choisi le bulletin pour le climat et pour l'emploi qu'ils ont eu raison de nous faire confiance", a ajouté Karima Delli