Élections régionales : "L'écologie au cœur d'une relance de l'activité économique", promet Charles Fournier

À moins d'un mois des élections régionales, France Bleu Berry poursuit sa présentation des candidats en Centre-Val de Loire. Après le candidat de l'union de la droite Nicolas Forissier et le candidat En Marche et MODEM Marc Fesneau, c'est au tour de Charles Fournier de présenter ses idées et son programme pour la région. La tête de liste d'une alliance entre neuf forces politiques dont Europe-Ecologie Les Verts et La France insoumise veut évidemment mettre l'écologie au cœur de ses actions.

L'écologie au service de l'économie et de la santé

Charles Fournier, vice-président de la région aux côtés de François Bonneau, est donc un rival du président socialiste sortant au premier tour. Une position assumée. "Il y a des points de satisfaction dans ce bilan, mais beaucoup des aspects de ce bilan ont été gagnés dans la lutte, dans le combat, dans le débat. Cette fois, nous voulons que l'écologie soit placée au cœur du projet, au cœur du rassemblement et donc, évidemment, nous présentons notre projet et sa singularité", indique Charles Fournier, invité de France Bleu Berry ce lundi.

En cas de victoire lors du second tour des élections régionales le 27 juin, il souhaite fixer comme priorité le soutien à l'économie. Mais il souhaite aussi mettre l'accent sur la santé. "Si nous regardons l'impact de la comorbidité dans la crise Covid avec l'obésité liée à la malbouffe, avec les problématiques de respiration, de maladies respiratoires liées à l'air pollué, si nous agissons là dessus, nous pourrons agir sur la santé", souligne Charles Fournier. Mais on comprend qu'à travers toutes ces actions, l'idée est d'encourager une transformation écologique. "L'écologie, ce n'est pas les petites fleurs et les petits oiseaux. L'écologie, c'est une manière de penser toutes nos activités. Nous investirons, nous créerons un 'new green deal' pour encourager des investissements en faveur de la transition écologique de nos activités économiques", ajoute-t-il.

Une alliance avec François Bonneau pour le second tour ?

Selon notre sondage IPSOS Sopra Steria pour France Bleu Berry et France 3, Charles Fournier arrive en cinquième position des intentions du vote du premier tour avec 11% des voix. Un sondage qui n'inquiète pas la tête de liste Un nouveau souffle. "En 2015, nous faisions la moitié du score, donc nous sommes les seuls dans une dynamique d'augmentation, dans une dynamique positive et donc je crois qu'on n'en restera pas là", appuie Charles Fournier. "Et pour le second tour, La France insoumise accepte l'idée que nous serons devant ou derrière en fusion avec François Bonneau. Mais sous réserve de respect de nombreuses conditions, et notamment pas d'accord avec LREM, pas d'accord à droite, évidemment, cela va de soi", conclut Charles Fournier sur France Bleu Berry.