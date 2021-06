Elections régionales : "L'implantation des éoliennes est une escroquerie écologique" Jean-Michel Cadenas (RN)

Jean-Michel Cadenas est la tête de liste en Mayenne du Rassemblement National pour les élections régionales en Pays-de-la-Loire des 20 et 27 juin. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce lundi 7 juin.

France Bleu Mayenne : Hervé Juvin conseille Marine Le Pen sur les questions d'écologie et d'environnement, vous ne partagez pas forcément cette fibre écologique puisque vous ne souhaitez pas de parc éolien dans la région, seul le nucléaire trouve grâce à vos yeux ?

Jean-Michel Cadenas : "C'est parce que nous sommes particulièrement écologistes que nous pensons que l'implantation des éoliennes est une escroquerie intellectuelle et écologique, je rappelle que quand vous implantez une éolienne vous mettez à son pied 1500 tonnes de béton armé que vous ne pourrez jamais enlever comme un bunker de la Seconde Guerre Mondiale. D'ailleurs dans les projets de déconstruction des éoliennes, il n'est pas prévu d enlever le béton mais d'araser 1 mètre sur les 4 mètres de profondeur, par ailleurs, les pales sont indestructibles, elles sont fabriquées dans un dérivé du plastique qu'on ne peut pas brûler donc on les enterrera, et je ne parle pas des huiles et métaux rares qu'on va chercher à l'autre bout du monde avec un coût carbone non négligeable."

FBM : Donc il vaut mieux du nucléaire que de l'éolien?

J-M C. : "Absolument, nous on soutient le nucléaire parce que c'est une énergie non carbonée et par ailleurs elle nous assure le leadership européen par rapport à l'Allemagne , donc c'est très important. Nous soutenons également les filières d'énergies renouvelables comme le biogaz, la méthanisation voir même l'hydrogène."

FBM : Vous prônez l'investissement en local mais dans le même temps vous êtes pour l'implantation du géant Amazon en Loire-Atlantique?

J-M C. : "C'est cohérent dans la mesure où la priorité dans cette affaire précise, c'est l'emploi, à des considérations localistes, on va privilégier l'emploi des gens qui ont besoin de travailler."

FBM : La Mayenne a parfois le sentiment d'être un peu délaissé par cette région, mais il y a pourtant des forces en Mayenne, lesquelles d'après vous?

J-M C. : "Absolument, il y a des pôles d'excellence comme les matériaux composites, la réalité virtuelle, les véhicules spécifiques, la sécurité alimentaire, tout autant de pôles d'excellence qu'on pourra évidement soutenir dans le cas d'un grand développement du département."

FBM : Le Rassemblement National grimpe dans les sondages, vous êtes crédités de 21% en Pays-de-la-Loire, Marine Le Pen est également bien placée dans les intentions de vote pour la Présidentielle, ces élections locales vont servir de test?

J-M C. : "Les idées politiques fonctionnent par capillarité, aux dernières élections départementales, on était à 19,70 en Mayenne, aux régionales on était à 21%, donc pour nous l'important c'est d'étendre l'influence du Rassemblement National sur les Pays-de-la-Loire, dans ce cadre là, si nos idées progressent, ça ne peut être qu'un tremplin pour les Présidentielles qui seront dans 11 mois maintenant."

FBM : Il y a du ménage à faire dans votre parti, plusieurs candidats ont été écartés pour des propos antisémites et des violences conjugales, est-ce que c'est une bonne chose?

J-M C. : "Oui, absolument, je n'ai aucun problème avec ce sujet-là, le ménage est fait chez nous comme il est fait ailleurs, vous savez dans toutes les sociétés humaines comme disait Montaigne, là où il y a de l'homme il y a de l'hommerie, alors évidemment on est obligé de gérer ces problèmes humains."