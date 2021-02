Élections régionales : La France Insoumise en campagne en Béarn ce samedi

La cheffe de file La France Insoumise en Nouvelle-Aquitaine pour les élections régionales, Clémence Guetté, et le député européen Manuel Bompard étaient à Laruns et à Mourenx ce samedi, à la rencontre des acteurs de la Shem et du bassin de Lacq qui pourraient inspirer leur campagne régionale.