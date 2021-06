Elections régionales : la gauche appelle à "remplacer le système Bertrand par la démocratie Delli"

La liste d'union de la gauche et des écologistes organisait ce mardi soir un meeting numérique depuis la salle du Gymnase, à Lille, en présence de personnalités nationales : Yannick Jadot (EELV, Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble ou encore Raphaël Gluckstein (Place Publique).

Il y avait comme un parfum de campagne électorale d'avant-Covid ce mardi soir à Lille. La liste d'union de la gauche et des écologistes, arrivée en 3ème position au 1er tour (19%), organisait son grand meeting d'entre-deux-tours. Dans la salle su Gymnase, une poignée de militants, des colistiers et des figures nationales. Un réunion publique retransmise sur les réseaux sociaux.

à lire aussi Élections régionales : Xavier Bertrand largement en tête dans les Hauts-de-France

Les "machins" de la droite

A la tribune, Ugo Bernalicis, candidat à ces élections et député la France Insoumise du Nord, pointe du doigt les dispositifs d'aide au pouvoir d'achat du président sortant qualifiés de "machins" : "Il a fait tout seul dans sa tour d'ivoire les dispositifs Proch'Emploi ou les histoires de véhicules pour aller trouver son emploi, on a remarqué qu'il n'y avait que 200 ou 300 personnes qui y avaient droit, on est quand même quelques millions dans la région".

Les rois de la com'

Le clan Bertrand

A la tribune se succèdent Eric Piolle, maire EELV de Grenoble est venu souligner qu'une victoire de la gauche dans les Hauts-de-France serait "un espoir pour l'ensemble du pays". Raphaël Gluckstein, député européen Place Publique, qui avait mené la liste PS aux dernières élections européennes est venu dire tout le bien qu'il pensait de Karima Delli qu'il côtoie à Bruxelles : "si vous voulez un avenir écolo, un avenir solidaire, alors vous votez Karima !".

Autre député européen présent à Lille, Yannick Jadot, a attaqué la méthode de gouvernance de Xavier Bertrand :

Il y a un enjeu essentiel : c'est remplacer un clan par la démocratie

Yannick Jadot, député européen EELV - capture d'écran

"Si vous voulez lutter pour le climat, vous choisissez Delli ou Bertrand ? Si vous voulez lutter pour l'emploi, la justice sociale, vous choisissez Delli ou Bertrand ?"