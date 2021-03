Élections régionales : la présidente sortante LR Christelle Morançais entretient le suspens

"Je n'ai pas pris ma décision", et, "nous n'avons pas encore confirmation que les élections auront lieu au mois de juin". Ce sont les deux arguments qu'oppose Christelle Morançais quand on l'interroge sur sa possible candidature à sa propre succession à la tête de la région des Pays de la Loire. En déplacement à l'entreprise "Le marchand de couleurs" à Villaine-la-Juhel en Mayenne ce jeudi, elle affirme qu'elle "ne fait pas du terrain uniquement pendant les campagnes électorales" et qu'elle sera "au travail jusqu'au dernier jour du mandat".

Déjà candidat, le député PS de la première circonscription de la Mayenne Guillaume Garot accuse la présidente sortante de faire campagne sans le dire, en se servant des moyens et des canaux de communication de la région. Dans un courrier adressé au Préfet de région Didier Martin, il lui demande de "s’assurer que les moyens financiers et humains de la collectivité sont bien utilisés et que les conditions sont remplies pour garantir l’égalité de traitement entre les candidats”.

Les candidat(e)s déjà déclaré(e)s