Élections régionales : Laurence Farreng (MoDem/LREM) veut plus de proximité pour la région

"Nous visons l'alternance." La députée européenne MoDem qui mène la liste de la majorité présidentielle pour le département des Pyrénées-Atlantiques est claire : elle veut déboulonner Alain Rousset, qui termine son troisième mandat de président de la région Aquitaine, devenue Nouvelle-Aquitaine en absorbant le Limousin et le Poitou-Charentes. C'est une liste d'alliance entre le MoDem, LREM et l'UDI, mais aussi le Parti Radical, Territoires et Libertés, et Agir. Une fois l'adversaire clairement désigné, l'élue paloise dénonce un "élargissement mal digéré", un manque de proximité de la majorité sortante, ou encore un manque de lisibilité de l'utilisation des fonds européen, deux milliards et demi d'euros pour la région.

Elle prône ainsi une "nouvelle façon d'administrer la région pour être plus en proximité avec les citoyens", dans une Nouvelle-Aquitaine qui n'a "pas de cohésion car elle est pilotée de façon trop solitaire depuis Bordeaux". Laurence Farreng met aussi en avant les nombreux élus présents dans sa liste pour "défendre l'écoute, et la proximité avec les agriculteurs". Pour prouver sa "défense inconditionnelle des langues locales", l'euskara et l'occitan, elle rappelle son adhésion au MoDem, mais elle questionne tout de même la nouvelle loi pour "les charges pour les mairies" qu'elle représente.

Tête de liste MoDem/LREM dans les Pyrénées-Atlantiques, Laurence Farreng, veut aider à faire battre Alain Rousset. © Radio France - Bixente Vrignon

Remise en cause de la ligne Pau-Canfranc

En cas d'élection, Laurence Farreng questionnera l'avenir de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc. Elle signale que la Région "a déjà mis 112 millions sur cette ligne, qui émet du diesel et du carbone, et il reste six fois cet investissement à mettre, alors qu'on a du travail à faire sur nos TER". En matière ferroviaire, la priorité de sa liste sera les liaisons du quotidien, entre Béarn et Pays basque ou vers l'Espagne, et la qualité et la régularité des TER. Elle se montre offensive : "oui, ce sera une vraie question de débat entre nous avec le président sortant".

Laurence Farreng, 54 ans, députée européenne, Pau Christian Devèze, 65 ans, maire de Cambo Nathalie Motsch, 53 ans, élue Biarritz Michel Bernos, 61 ans, maire de Jurançon Nicole Ithurria, 69 ans, adjoint à St Jean de Luz Yves Ugalde, 59 ans, adjoint à Bayonne Christelle Mange, 45 ans, maire de Chéraute Régis Laurent, 53 ans adjoint à Pau Carine Sarriquet, 43 ans, adjointe à Salies-de-Béarn Jean-Simon Leblanc, 50 ans maire de Labastide-Monréjeau Manuela Dizier Chanfreau 42 ans, cheffe d'entreprise Jean-Christophe Rhaut, 52 ans, maire d'Assat Marie-Laure Mestelan, 38 ans, adjointe à Pau Pierre Cilluffo Grimaldi, 25 ans, étudiant Christelle Caset Urruty, 43 ans, maire de Larceveau Jean-Michel Bergès, 53 ans, élu à Orthez Chantale Sévigné, 63 ans, responsable d'association culturelle à Pontacq Roger Ruiz, 63 ans, responsable de la communication à la CABAB Marie-France Gaucher, 63 ans, Présidente de la Fédération régionale des Hôpitaux et Clinique Privés Fabien Accurso, 41 ans, élu à Anglet Julie Malozon, 29 ans, présidente d'une association de jeunes Mehdi Akroum, 34 ans, avocat, Pau Lise Arricastre, 29 ans, internationale de rugby, Lons

Huit listes candidates pour cette élection

Alain Rousset pour le Parti Socialiste / Parti Communiste Français, Sandrine Derville et Bernard Uthurry sont les têtes de liste départementales.

Nicolas Thierry pour Europe Europe Écologie / Les Verts, Jean-François Blanco et Sophie Bussière sont les têtes de liste départementales.

Guillaume Perchet pour Lutte Ouvrière.

Geneviève Darrieussecq pour le Modem / La République en Marche. Laurence Farreng est la tête de liste départementale.

Edwige Diaz pour le Rassemblement National, François Verrière est la tête de liste départementale.

Nicolas Florian pour Les Républicains, Maider Arostéguy et Marc Oxibar sont les têtes de liste départementales.

Clémence Guetté pour La France Insoumise, Silvano Marian et Ida Trichine sont les têtes de liste départementales.

Eddie Puyjalon pour le Mouvement de la Ruralité, Julien Lassalle est la tête de liste départementale.