Elections régionales : Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne, mènera la liste LREM en Ile-de-France

La République en marche a trouvé sa tête de liste pour les élections régionales en Ile-de-France. Ce sera le député du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin.

Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines, présidente déléguée du groupe des députés LREM à l'Assemblée nationale a donné son nom ce vendredi matin sur Franceinfo.

"C'est celui qui est le mieux à même, il est député du Val-de-Marne, il est extrêmement engagé. On a besoin de proposer une alternative en Ile-de-France. La décision est naturelle et évidente", précise Aurore Bergé.

Cette annonce intervient après la décision de Jean-Michel Blanquer qui ne voulait plus être candidat pour cette élection. Le ministre de l'Education s'était montré de plus en plus réticent, ces derniers jours, à se lancer dans la bataille électorale. Jeudi son entourage indiquait qu'il avait renoncé.