Élections régionales : le député LR Nicolas Forissier mènera la liste de droite en Centre-Val de Loire

La droite se met en ordre de marche pour les élections régionales de juin prochain, en Centre-Val de Loire. Dans un communiqué commun adressé ce lundi soir, le député du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier (LR), actuel chef de file de l'opposition régionale et le député de l'Indre, conseiller régional Nicolas Forissier (LR) ont décidé ensemble de proposer à la commission nationale d'investiture qui se réunira dans les prochains jours, leurs candidatures. Lorsque celles-ci seront validées, Nicolas Forissier sera alors la tête de liste de la droite dans la région ainsi que dans son fief de l'Indre. De son côté, Guillaume Peletier, qui dit vouloir "se consacrer pleinement à son département", prendra la tête de liste départementale dans le Loir-et-Cher.

Les deux hommes estiment "qu'au bout de près de 25 ans de gestion socialiste, communiste et Verts, la région Centre-Val de Loire a besoin d’un changement politique profond." Et d'ajouter : "Nous ne pouvons plus accepter de voir notre région systématiquement dernière ou en bas des classements économiques, sociaux, éducatifs ou sanitaires."

Nicolas Forissier se dit "très fier de ce choix, longuement mûri". Le député de l'Indre dit vouloir "rassembler largement dans un esprit collectif, pour conduire une campagne de terrain, enracinée dans nos départements et nos communes. La région doit retrouver un vrai esprit de proximité et d’écoute au service de ses habitants". Pour sa part Guillaume Peltier précise que "la maturité commande, avec humilité et sagesse, de hiérarchiser ses priorités...Je suis donc très heureux de soutenir la candidature de Nicolas Forissier, qui est un ami, qui a l’expérience, le talent et l’énergie pour faire gagner nos valeurs dans notre région."

Les élections régionales et départementales, initialement prévues en mars, devraient avoir lieu en juin prochain. Il y a quelques jours, les sénateurs ont voté le projet de loi visant à reporter ces deux scrutins. Le texte adopté en première lecture à main levée par les sénateurs, sera examiné par les députés ce mardi.